Лариса Долина, Олег Аккуратов и «татарский» джаз: Игорь Бутман собрал в Казани силы джаза

Сцена культурно-развлекательного комплекса «Пирамида» в Казани стала настоящим местом возрождения силы джаза. Состоявшиеся исполнители и молодые перспективные музыканты на три часа увлекли жителей столицы Татарстана в мир импровизации и свободы ритмов.

Гала-концерт серии выступлений «От Калининграда до Сахалина» был инициирован саксофонистом Игорем Бутманом, народным артистом РФ.

«Джазовая культура в России за последние годы стала заметным явлением. Это подтверждается успехами молодых музыкантов, которые побеждают на престижных джаз-конкурсах по всему миру, возникновением джаз-бэндов и, конечно, вниманием самой публики. В год в России проводится около 50 фестивалей, посвященных джазу! К нам идет молодежь, которая заинтересована в джазе не меньше нас», — поделился своим пониманием ситуации на джазовой сцене сам Игорь Бутман.

Джазмен убежден, что «свежая кровь» точно выведет уровень исполнительства на ступень выше, а само движение повлияет на значение музыкального искусства для шоу-бизнеса в целом.

Концепция концертов, проходящих в рамках тура, подразумевает презентацию нынешних представителей эстрадного джазового искусства, относящихся к разным течениям и движениям, развивающимся в стране. Сам проект возник неслучайно — сто лет назад, 1 октября 1922 года, поэт и театральный деятель Валентин Парнах впервые выступил со своим джаз-бэндом. Этот день считается моментом рождения джаза в СССР. За ним пришли большие оркестры Александра Цфасмана и Леопольда Теплицкого. И уже потом возник «ТЕА-джаз» легендарного Леонида Утесова.

Сегодня яркой звездой на джазовых подмостках оказалась народная артистка РФ Лариса Долина, которая «заглянула на огонек» в Казань. Ее появление на сцене вместе с биг-бэндом Игоря Бутмана — Московским джазовым оркестром — вызвало заметное оживление среди публики.

«Такая тяга людей к джазу появилась совсем недавно. Конечно, джаз сейчас занимает высокие позиции, чему я бесконечно рада. Я ждала этого всю свою жизнь. Скажу по секрету, сейчас многие мои коллеги отменяют гастроли, потому что не продаются билеты. У нас же продан весь тур», — поделилась эмоциями Долина.

Такую тягу к джазу артистка объяснила тем, что не нужно быть искушенным слушателем, чтобы влюбиться в эту музыку. «Если сердце трогает, всё остальное не имеет значения. Тот, кто однажды полюбит джаз, разлюбить его уже не сможет», — уверена она.

Певица призналась, что высоко ценит и казанскую джазовую школу, которая занимает свою нишу в пространстве джазового искусства. На концерте казанское течение джазовой музыки представлял Государственный джаз-оркестр Республики Татарстан. Слушатели очень тепло восприняли импровизационные джазовые интерпретации татарских народных тем.

Свое искусство также представили Олег Аккуратов, Андрей Кондаков, Fantine, Евгений Побожий, Петр Востоков, Даниил Крамер, благодаря которым в этот вечер можно было составить представление о нынешнем состоянии российского джаза в целом.