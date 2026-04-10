Культура 10 апреля 2026 11:05

Лариса Долина готовит песню, посвященную тем, кто ее поддержал

Народная артистка России Лариса Долина готовит к выпуску новую песню под названием «Голоса» и одноименный клип. По словам певицы, композиция носит для нее личный характер и посвящена людям, которые поддержали ее в непростой период.

«Новая песня, о ней еще никто не знает и не слышал, она называется “Голоса”. И мы сняли клип на нее. На сегодняшний день эта песня для меня очень важная. В ней я обращаюсь к тем, кто меня поддержал в тяжелой ситуации», – рассказала она в беседе с ТАСС.

Долина уточнила, что речь идет о друзьях, коллегах и слушателях, которые оставляли слова поддержки в социальных сетях.

«Эта песня для них, для всех. Моя благодарность всем, кто меня поддержал», – заключила певица.

Навигация-2026 в Татарстане: рейс до Челнов впервые со времен СССР и более 10 маршрутов

9 апреля 2026
ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

ВСМ Москва – Казань – Екатеринбург пройдет через Елабугу

9 апреля 2026
