Ларионова: Выполнена колоссальная работа по федеральным и республиканским проектам

В Татарстане выполнен большой объем работ по Народной программе партии «Единая Россия», национальным проектам и республиканским программам. Об этом заявила журналистам депутат Госдумы Татьяна Ларионова на выездном заседании комиссии по Народной программе «Единой России» в Высокогорском районе РТ.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Выполнена колоссальная работа, и объем ее невообразим. И самое главное, что в каждый проект включаются муниципальные районы своими ресурсами и своим отношением. Из года в год мы все делаем системно, и результаты идут по нарастающей. А сегодня хотим подвести некие промежуточные итоги», – рассказала она.

По словам Ларионовой, посетив Высокогорский район, представители комиссии убедились, что руководство муниципалитета заботится о своих жителях.

«О том, чтобы людям было комфортно рядом с домом, во дворе, чтобы были школа, детский сад, спортивный комплекс», – добавила она.

Депутат отметила, что в районе создана хорошая социальная база.

«Здесь не только количеством берут, здесь берут качеством, потому что каждое учреждение – индивидуально, уникально, интересно, и главное – посещаемо, востребовано населением. Это самое важное. Мы увидели, как реализуемые программы влияют на качество жизни людей», – подчеркнула она.

Парламентарий также заметила, что в муниципалитете построено немало учреждений для молодежи, созданы условия для развития подрастающего поколения.

«Здесь не просто клубы, это – центры, причем с современной инфраструктурой. Зачем куда-то уезжать, если все есть?», – сказала она.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Ларионова сообщила, что на всех объектах, которые посетили представители комиссии, жители благодарили Раиса Татарстана Рустама Минниханова за создание инфраструктуры.

«Понятно, что такое развитие произошло благодаря команде, созданной Рустамом Нургалиевичем, его отношению к людям. Для него главное то, что делается для людей, а делается много», – завила она.

Делегация посетила несколько значимых социальных объектов, построенных и капитально отремонтированных по федеральным и республиканским программам при поддержке партии «Единая Россия». Особое внимание уделили объектам, построенным по программе комплексного развития сельских территорий, а также инфраструктуре для молодежи и семей с детьми.

Первым посетили парк Победы в селе Высокая Гора, где единороссы возложили цветы к памятнику «Воинам двух поколений». Затем они осмотрели новое здание Детской школы искусств имени Рустема Яхина, недавно открытый молодежный центр «Импульс», оценили футбольный манеж в поселке железнодорожной станции Высокая Гора.

После этого представители комиссии отправились в Ямашурминское село, где побывали в средней школе и Доме культуры. Кроме того, они посетили Иске-Казанскую школу, где приняли участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу», в рамках которой вручили портфели первоклассникам.

Еще одним объектом их посещения стал обновленный Куркачинский сельский Дом культуры.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ»