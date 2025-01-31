Ларионова возглавила комиссию по исполнению «Народной программы» единороссов РТ

Татарстанское отделение «Единой России» сформировало комиссию по исполнению «Народной программы» партии. Ее руководителем назначена депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Такое решение было принято на заседании президиума регионального политсовета ТРО ВПП «Единая Россия».

«Приоритетным направлением работы партии является реализация «Народной программы», которая была разработана для повышения качества жизни граждан и решения социальных проблем», – рассказал руководитель регионального исполкома татарстанского отделения партии Марат Самигуллин.

«Народная программа» – это стратегический документ «Единой России». Она сформирована на основании почти 2,5 млн предложений и обращений граждан страны, добавил он.

Самигуллин отметил, что изменения в программу вносятся ежегодно. На последнем съезде партии в декабре прошлого года в программу внесено 39 новых положений, теперь она состоит из 389 пунктов. Например, появился специальный раздел о поддержке участников СВО.

«Основной принцип работы с программой – широкое вовлечение граждан в формирование и реализацию ее мероприятий. Для этого предлагается создать комиссию регионального отделения партии», – подчеркнул единоросс.

В состав комиссии вошли 53 человека: представители министерств и ведомств, муниципальных образований республики, Госсовета РТ, координаторы федеральных партийных проектов.

«Большое внимание уделяется работе с «Народной программой». Через активных людей, вошедших в состав этой комиссии, мы поднимем уровень нашей партийной работы», – заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь реготделения «Единой России» Фарид Мухаметшин.