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Ру Тат
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8 октября 2021  10:46
Надежда Гордеева

Ларионова: В развитии полилингвального образования на Татарстан равняется вся Россия

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В вопросах развития полилингвального образования на Татарстан равняется вся Россия. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Ларионова до начала 25-го заседания Госсовета РТ.

«Учитывая то, что в последнее время Президентом России Владимиром Путиным много внимания уделяется вопросам образования и воспитания детей, я жду по этому разделу задач, которые поставит Рустам Минниханов перед образовательными учреждениями, республикой в целом. И, конечно, дальнейшее развитие полилингального образования, поскольку в последние годы этому вопросу в республике уделяется значительное внимание. И на нас в этих вопросах сейчас равняется Российская Федерация», — сказала депутат. 

Ларионова подчеркнула, что в послании Президента Татарстана парламенту республики всегда затрагиваются яркие, прогрессивные направления для дальнейшего развития региона. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня выступает с ежегодным посланием Госсовету республики на 25-м заседании парламента.

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