Ларионова: Тема женского здоровья связана с процессами, которые беспокоят общество

фото: пресс-служба «Единой России»

Сегодня состоялось 10-ое заседание дискуссионной площадки с участием женщин-депутатов законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа, которое прошло с участием депутата Госдумы России Татьяны Ларионовой, Секретаря Госсовета РТ Лилии Мавриной, женщин-депутатов Госсовета РТ Светланы Захаровой, Ольги Вороновой и других. Модератором встречи выступила руководитель объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мәрхәмәт-Милосердие» Алсу Набиева. Основная тема встречи – «Роль женщины в современном мире: реализация региональных мер по профилактике женского здоровья в субъектах ПФО».

Как сообщает пресс-служба партии, в заседании дискуссионной площадки в режиме видео-конференц-связи участвовали представительницы Кировской, Нижегородской, Пензенской, Оренбургской областей, Удмуртии, Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Башкортостана. Включение из Татарстана было организовано на базе исполкома Татарстанского реготделения «Единой России».

«Здоровье женщин – это фундамент не только их личного благополучия, но и здоровья всей нации. От того, насколько мы сможем создать условия для сохранения и укрепления женского здоровья, зависит будущее наших семей, детей и общества в целом», - этими словами начала работу заседания Алсу Набиева.

Она напомнила, что в России предусмотрены разнообразные меры поддержки для беременных женщин и матерей, направленные на улучшение их жизни и обеспечение благополучия их семей.

«Объединение женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» активно поддерживает инициативы, направленные на защиту прав женщин и сохранение их здоровья. Важным направлением работы объединения является профилактика женского здоровья, в рамках которой проводятся регулярные горячие линии с участием профильных специалистов – врачей, представителей Минздрава и экспертов в области охраны труда. Мы уверены, что такие инициативы способствуют повышению информированности женщин и помогают им своевременно решать вопросы, связанные с их здоровьем», - подчеркнула она.

Одна из самых важных задач государства на ближайшие годы – поддержка многодетных семей, считает Татьяна Ларионова. С 2024 года на федеральном уровне установлены единые подходы к поддержке многодетных семей. Определен статус многодетной семьи, к которой относится семья, имеющая трех и более детей. Предусмотрено, что статус устанавливается бессрочно.

«39 регионов России приняли решения о предоставлении дополнительных социальных мер многодетным семьям без учёта критерия нуждаемости. Многодетные семьи не должны зависеть от того, какой доход имеют родители. Они должны жить по принципу, о котором мы постоянно говорим: «Плюс ребенок, плюс доход, плюс поддержка государства». В Приволжском федеральном округе лишь 5 регионов приняли такие законы. В Татарстане и до этого меры социальной поддержки оказывались без критерия нуждаемости. Присоединились Марий Эл, Мордовия, Нижегородская, Самарская области. Призываю к этому и другие регионы ПФО», - призвала коллег парламентарий.

Татьяна Ларионова проинформировала, что в Госдуме уже приняли законопроект о поддержке студенческих семей – его готовят сейчас ко второму чтению. Он станет базовым, благодаря которому можно будет наращивать социальные гарантии для студенческих семей.

Также она рассказала о многих других мерах поддержки, которые направлены на укрепление семей в России. Среди прочих – это закон о запрете на расторжение трудового договора с одинокими матерями, воспитывающими детей в возрасте до 16 лет, по инициативе работодателя; о возможности пребывания родителей в больнице с ребенком; о двухразовом питании детей с ОВЗ; об освобождении от уплаты налога семей с двумя и более детьми при продаже квартиры для улучшения жилищных условий; об установлении ежемесячной денежной выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет; о защите соцвыплат на детей от списания за долги.

О том, как проводится диспансеризация, направленная на оценку репродуктивного здоровья женщин и мужчин в Татарстане, доложила заместитель руководителя Управления здравоохранения Казани Гульсина Хузиева.

Цель этой диспансеризации – оценить состояние здоровья молодых людей с точки зрения возможности наступления и вынашивания беременности. Так, в прошлом году врачи осмотрели более 55 тысяч человек, больше половины из которых (65,2 % от числа осмотренных) – женщины. В этом году по состоянию на 5 марта осмотрено уже более 43 тысяч человек, 58 % из которых – пациентки репродуктивного возраста.

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в 2024 году прошла диспансеризация более 102 тысяч подростков в возрасте 15–17 лет. Почти половина из них (49 779) – это девушки, которых осмотрели врачи акушеры-гинекологи. По итогам осмотра у 5,9 % девочек выявили патологии органов репродуктивной системы.

Гульсина Хузиева рассказала и об эффективности доабортного консультирования в рамках трехуровневой помощи на базе центров кризисной беременности. Так, в прошлом году в таких центрах специалисты проконсультировали 3180 забеременевших женщин, 1767 из них в последующем отказались от аборта. 19 медицинских организаций частной формы собственности не стали продлевать лицензии услуг прерывания беременности. В январе-феврале текущего года 56,4% женщин передумали прерывать беременность после консультаций.

«В Татарстане также работает проект «Сертификат молодоженов», цель которого – оценка репродуктивного здоровья лиц, вступающих в брак, комплексная подготовка пар к беременности, сохранение репродуктивного здоровья, выявление и коррекция факторов риска развития бесплодия. В прошлом году было выдано 1000 таких сертификатов, обследование прошли 228 женщин и 167 мужчин», - уточнила Гульсина Хузиева.

Своими практиками в области сохранения женского здоровья поделились также представители Кировской, Нижегородской областей и Республики Удмуртия.

Так, в Удмуртии помимо разных программ, направленных на сохранение репродуктивного здоровья женщин, поддержки семей, есть и проекты, которые инициированы для повышения квалификации специалистов сферы здравоохранения. Заместитель Председателя Госсовета Удмуртской Республики Татьяна Ишматова рассказала историю, как гинеколог-эндокринолог Юлия Батуева создала проект «Школа молодого гинеколога». Это образовательная программа, направленная на создание креативного образовательного пространства и места поддержки молодых гинекологов Удмуртии. В процессе обучения наставники делятся своими профессиональными навыками и опытом с молодыми специалистами.

В Кировской области появился обновленный Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ. Центр был построен на частные средства, объект возвели менее чем за полтора года.

«Это первый в регионе крупный соцобъект, модернизированный полностью за счет внебюджетных средств, стоимость строительства составила более 300 миллионов рублей. Здесь смогут проходить реабилитацию 1,5 тысячи детей разных возрастов. Что важно: здесь проводят не только медицинскую, но и социальную реабилитацию детей с разными заболеваниями. Лечение могут проходить дети не только из Кировской области, но и ребята из прикрепленных к нашему региону Веселовского округа Запорожского региона. И уже сейчас здесь 2 семьи находятся на реабилитации», - рассказала заместитель Председателя Заксобрания Кировской области Ирина Морозова.

Практики, которыми поделились представительницы соседних регионов, информативны для специалистов и экспертов всех социальных сфер каждого субъекта России. В каждом из них реализуются эффективные меры, направленные на профилактику и улучшение женского здоровья. Они охватывают разные аспекты – от медицинской помощи до поддержки психологического состояния женщин.

«Очень важно, что сегодня мы рассматривали наиважнейшую тему, она связана с женским здоровьем, а значит, с демографическими процессами, которые сегодня беспокоят наше общество. Неслучайно Владимир Владимирович Путин, когда проводил заседание Государственного Совета в декабре прошлого года, сказал, что каждый руководитель, включая региональных, должен начинать и завершать свой рабочий день именно темой демографии. Нам нужны сегодня многодетные семьи, мы должны стать страной многодетных и многопоколенных семей. И вот сегодня очень много проектов прозвучало именно в этом плане», - поделилась в интервью по итогам заседания дискуссионной площадки депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Она отметила роль и создаваемых в Татарстане центров, которые работают с молодыми семьями, будущими матерями, детьми.

«Мы в Татарстане создали целую сеть интересных, правильных, необходимых для женщины учреждений, которые оберегают беременность женщины. Причем той женщине, которая хотела отказаться от своего малыша. И позволяют этой женщине почувствовать себя вновь мамой, а может быть, иногда и впервые. Результаты в республике – очень хорошие. А сегодня поняли, что мы не единственные. Этот опыт уже востребован нашими коллегами. И коллеги тоже говорят о своих результатах. За каждой цифрой стоит ребенок, мама, семья», - подчеркнула депутат.

Формат дискуссионной площадки – это не просто встречи и разговоры, это еще и консультативная помощь, реальная поддержка, пояснила парламентарий.

«Нужно помнить: женщина прежде всего сама отвечает за свое здоровье, в том числе за репродуктивное. Сегодня медицина дает возможности – создаются новые кабинеты, программы, появляется много техники и оборудования, которого не было до этого. Пожалуйста, приходите в поликлиники, думайте о том, что нужно провести профилактический осмотр, вовремя сделать то, что позволит чувствовать себя счастливой и здоровой. Но это должна сделать женщина сама. Поэтому я желаю каждой женщине здоровья, благополучия. Думайте о себе, берегите себя, любите себя, и тогда наша страна будет более успешной и счастливой!» - призвала всех женщин Татьяна Ларионова.

Практика проведения дискуссионных площадок с участием женщин-депутатов в законодательных органах субъектов РФ Приволжского федерального округа продолжится. 11-ая дискуссионную площадку планируется организовать силами Госсобрания Республики Мордовия. Одна из предложенных тем – меры защиты и поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, участников СВО и их семей. Также представительниц регионов Алсу Набиева пригласила принять участие в Международном экономическом форуме «Россия – исламский мир», в рамках которого будет работать отдельный трек: «Женский взгляд».