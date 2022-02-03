Ларионова: Татарстан по выделению жилья детям-сиротам намного опережает другие регионы РФ

Татарстан на сегодня по темпам выделения жилья детям-сиротам намного опережает другие регионы России. Об этом заявила депутат Госдумы Татьяна Ларионова во время прямого эфира по вопросам социальной поддержки детей-сирот.

«Хотя такая ситуация складывается в последние два – три года, потому что мы так же, как и все, достаточно долго работали на общих основаниях, а здесь самая главная проблема – недостаточное финансирование на эти цели», – сказала парламентарий.

По словам Ларионовой, с 2007 по 2012 год в республике детям-сиротам было выдано лишь 733 жилищных сертификата. «Последние два года мы выделяем по 600 и более квартир для этой категории населения. Это случилось только потому, что финансирование из республиканского бюджета по решению Президента Татарстана Рустама Минниханова было увеличено», – подчеркнула она.

Депутат заметила, что с 2009 по 2021 год расходы составили 70 млн рублей, в том числе из республиканского бюджета было выделено 50 млн рублей. Жильем было обеспечено только 70 человек. «В прошлом году на эти расходы уже предусмотрели 895 млн рублей. Такая колоссальная разница. Но все же говорить, что в республике решены все вопросы в части выделения жилья детям-сиротам, мы не можем», – констатировала она.

По мнению Ларионовой, одна из проблем в вопросе выделения жилья детям-сиротам в целом по России заключается в отсутствии единого ведомства, отвечающего за решение этой задачи. «Есть регионы, где это возложено на Министерство строительства, где-то – на Министерство образования, но какого-то единства в России не наблюдается, – отметила она. – На мой взгляд, жилищный вопрос остается самым важным. Наличие крыши над головой является стимулом, чтобы жить, трудиться, работать, стремиться к чему-то новому и полезному для себя и общества. Здесь очень много вопросов, в том числе законодательных проблем, которые требуют решения не только в Татарстане, но и в целом по России».

Депутат Госдумы Айдар Метшин добавил, что решение проблем детей-сирот на современном этапе заключается в совершенствовании системы попечительного сиротства, создании максимальных условий для воспитания и развития, а также организации индивидуальных программ с учетом особенностей детей в интернатах, помощь в социальной адаптации, в том числе обеспечение жильем и содействие в трудоустройстве.

«Но существует ряд вопросов, которые оказывают влияние на эффективность работы в данном направлении. Это низкий уровень материального положения в семьях, связанный с отсутствием рабочих мест, особенно в сельской местности, алкогольная и наркотическая зависимость членов семей, несвоевременное выявление социально неблагополучных семей на ранней стадии, недостаточная защищенность выпускников интернатов, вопрос обеспечения жильем и трудоустройство», – заявил он.