Ларионова: Татарстан наращивает меры социальной поддержки семей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова отметила увеличение размеров ряда региональных пособий и социальных выплат в Татарстане, подчеркнув важность дальнейшей поддержки семей.

«В последние месяцы многие пособия, многие выплаты пересмотрены – размеры выплат именно республиканские наши – в сторону увеличения», – сказала Ларионова, комментируя социальные приоритеты республики в контексте Послания Раиса Татарстана Государственному Совету.

По ее словам, республика последовательно выполняет социальные обязательства. Ларионова подчеркнула, что наличие достойной работы и социальных выплат, обеспечивающих качество жизни, создает для семей условия для развития.

«Семья может рассчитывать на развитие, на созидание, на то, что каждая семья подумает, молодая семья, прежде всего, о рождении детей», – отметила депутат.

Ларионова также выразила мнение, что вопросы поддержки семей и создания условий для рождения детей отражены в Послании. По ее словам, важно не только обозначать задачи, требующие решения, но и определять конкретные пути их реализации.