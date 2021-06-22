Ларионова: «Социальное казначейство» поможет ликвидировать грубое отношение в инстанциях

В России необходимо как можно скорее запустить технологию «социального казначейства», которая поможет людям избежать грубого отношения при получении льгот и выплат. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» заявила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Нужно скорее запускать механизм „социального казначейства“, чтобы люди не сталкивались с грубостью, чванством и безразличием. Самое страшное в жизни — это безразличие, а безразличие к вопросам семьи — это бедствие», — подчеркнула Ларионова.

Назначенные Президентом РФ Владимиром Путиным пособия, которые получали семьи с детьми во время пандемии коронавируса, стали хорошим примером для властей и населения, что можно без звонков и очередей получить необходимые выплаты, отметила зампред Госсовета РТ.

«Сегодня возможности государства, когда все декларировано и есть все данные на каждую семью, просто уникальны», — добавила спикер.

Благодаря механизму «социального казначейства» все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки и услуги будут оформляться и выплачиваться в «одном окне» — без беготни по дополнительным инстанциям.