Ларионова: Школьников-инвалидов обеспечат бесплатным питанием, а учителям снизят нагрузку

С нового учебного года дети с ограниченными возможностями здоровья из Татарстана будут получать бесплатное горячее двухразовое питание в школах. Об этом сообщила сегодня в Общественной приемной «Единой России» в Казани депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

«Принят новый федеральный закон по обеспечению в школах бесплатным двухразовым горячим питанием ребят с ограниченными возможностями здоровья. Это новация — большой плюс. Это направление приветствуют родители детей с ограниченными возможностями здоровья и ждут начало учебного года», — сказала она.

Кроме того, спикер отметила еще одно новшество — подписан закон о снижении бюрократической нагрузки на учителей. Определен четкий перечень документов, который можно требовать от педагогов, который состоит всего из пяти документов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ко Дню знаний в Татарстане 9 новых школ откроется для 7,3 тыс. ребят. Всего в этом году 1413 образовательных учреждения и 98 организаций среднего профессионального образования 1 сентября распахнут свой двери для школьников всех возрастов.