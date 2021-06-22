Ларионова: Сейчас главный вопрос для всех партий — материальная обеспеченность населения

Для всех партий в России главной задачей остается повышение уровня материальной обеспеченности населения. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» заявила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Для каждой партии вопросом номер один является материальная обеспеченность населения. Поэтому дополнительный анализ, который идет в связи с предстоящими выборами в Госдуму, предложения каждой партии и реализация этих предложений — хорошая возможность усилить меры, необходимые для [благополучия] жителей», — сказала Ларионова.

Согласно исследованиям Центра семьи и демографии Академии наук РТ, населению необходима не только денежная поддержка, но и обеспеченность дошкольными учреждениями, в том числе для детей ясельного возраста. Также важна возможность заниматься в центрах дополнительного образования для детей различных возрастов, начиная от дошкольного. Также многие вопросы связаны с предоставлением семьям жилья.

«Многодетные, когда с ними встречаешься, задают самый главный вопрос, который связан с жильем», — отметила зампред Госсовета РТ.

В Татарстане в этом году был принят пакет дополнительных мер для поддержки многодетных семей. Речь идет о покупке лекарств, оплате обучения в дошкольных учреждениях, единовременных выплатах малообеспеченным.

Кроме того, в республике многодетным семьям выделяют земельные участки. «Порядка 60% из них получили [участки], но освоить их более половины не могут, потому что нет инфраструктуры», — признала Татьяна Ларионова.