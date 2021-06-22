Ларионова: «Сегодня забота о семье прописана в Конституции РФ, чего ранее не было»

Поддержка семьи сегодня закреплена в России на законодательном уровне, что является важным фактором для борьбы с бедностью в стране. Об этом на заседании экспертного клуба «Волга» заявила заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Сегодня забота о семье прописана и в Конституции РФ, чего не было ранее. Это важно», — сказала Ларионова.

В стране и республике сейчас работает большое количество мер социальной поддержки, направленных на разные категории населения. Однако общество, по словам политика, продолжает говорить о недостаточности принимаемых мер, особо выделяя отдельные категории. Прежде всего это семьи с детьми-инвалидами, многодетные и малообеспеченные семьи.

«В последнее время часто на разных уровнях власти и в принятых документах говорится о борьбе нашей страны с бедностью. В этом отношении даже составлен реестр бедных. На май 2021 года 72,5% бедных — это граждане из семей с детьми и 17% — это многодетные семьи, которые получают меры социальной поддержки», — отметила она.

К 1 июля в России будет подготовлена целостная система мер поддержки семей с детьми. Такое поручение дал Правительству страны Президент РФ Владимир Путин в апреле этого года. Задача — свести к минимуму угрозу бедности для семей, воспитывающих детей.