Ларионова рассказала, как Шаймиев угощал тортами воспитанников Лаишевского детского дома

Когда Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву на день рождения дарили сладости, то он нередко просил своих помощников отвезти их в Лаишевский детский дом и угостить ребят. Об этом на выездном заседании в Лаишевском районе РТ комиссии Татарстанского регионального отделения партии по народной программе «Единой России» сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Я несколько лет работала у Минтимера Шариповича помощником, а затем мы вместе восстанавливали Свияжск и Болгар. Если ему на какой-то праздник, например, на день рождения, дарили что-то сладкое, а, как правило, это были невероятные торты, он всегда говорил: «Татьяна, отправляйся в Лаишевский детский дом, угощай детей». Я лично была участником таких моментов», – рассказала Ларионова.

Она напомнила, что Лаишевский детский дом посещали многие известные люди. Среди них были экс-президент и экс-премьер, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, Герои Советского союза Михаил Девятаев и Борис Кузнецов, руководители министерств и предприятий, спортсмены, артисты и многие другие.

В заседании поучаствовал выпускник Лаишевского детского дома, солист военного оркестра, военнослужащий Казанского высшего военного танкового командного Краснознаменного ордена Жукова училища Андрей Кадеев, который высказал свои пожелания детскому дому.

«Родному дому хочу пожелать новых успехов в самом благородном деле, неиссякаемой энергии и энтузиазма, счастья и творческих успехов. Всем сотрудникам хочу пожелать, чтобы в вас не угасали ваши энергия и доброта, которые каждый из вас отдает делу», – с улыбкой заметил Кадеев.

Лаишевскому району в целом ставший военным воспитанник детдома пожелал мира, стабильности и процветания. Затем все собравшиеся в зале исполнили песню «Мин яратам сине, Татарстан».