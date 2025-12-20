Ларионова: Путин напомнил о главном - счастье материнства и отцовства

В ходе подготовки и проведения объединенной «прямой линии» «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило 3 миллиона обращений, из них около 20% – по направлению социальной сферы, в эфире прозвучало 103 вопроса. Об этом «Татар-информу» сообщила депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяна Ларионова.

«В начале, конечно же, были вопросы войны и мира. Социальные вопросы заняли ключевое место во встрече с Президентом, в связи с тем, что они, несомненно, важные для каждого. Это ежедневные, злободневные вопросы – жилье, материальное обеспечение, социальные выплаты, уровень и качество жизни каждого», – сказала она.

В ходе «прямой линии» прозвучала озабоченность по поводу снижении мер поддержки семей с детьми при росте трудовых доходов. Этот вопрос часто задают люди на приеме и на встречах, отметила спикер.

«Наш Президент четко обозначил свою позицию: «Ситуация, когда трудовой доход увеличивается, но сокращается поддержка государства, дестимулирует трудовую деятельность. Попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Надеюсь, этот вопрос будет закрыт». К слову, в некоторых регионах, в том числе в Татарстане, меры поддержки многодетных не привязаны к доходу», – заметила Ларионова.

Она отметила, что Президент напомнил о главном – счастье материнства и отцовства, а также о том, что дети – не помеха жизни, а ее смысл и радость. Отдельное внимание было уделено вопросам ценности детства, материнства, отцовства.

«Нужно, чтобы рождение ребенка стало модным, чтобы люди понимали, что такое счастье – материнство, отцовство», – напомнила Ларионова слова Президента России.

Глава государства подчеркнул, что наряду с мерами материальной поддержки, нельзя недооценивать значение традиционных, семейных ценностей.

«Наши опросы показывают, что в СМИ, кино, программах недостаточно положительных образов больших, благополучных семей, а от разводов, интриг, преступлений люди просто устали. И речь не про «идеальную картинку», а про правду жизни, с актуальными вопросами, проблемами», – подчеркнула Ларионова.