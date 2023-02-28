Ларионова: Программа капремонта школ «Единой России» – одна из самых востребованных

В 2023 году в России по программе капремонта школ должны быть капитально отремонтированы более 1,5 тыс. зданий. Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен быть завершен во всех регионах, сказал сегодня секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся несколько регионов, где запланировано строительство новых школ.

Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по этим объектам.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом Владимиром Путиным на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7,3 тыс. школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Татьяна Ларионова, член Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, руководитель рабочей группы по вопросам содействия информирования и реализации национальных проектов Республики Татарстан:

- Программа капитального ремонта школ, которую партия «Единая Россия» реализует второй год – одна из самых востребованных и результативных.

Благодаря Народной программе «Единой России» в 2022 году в республике было капитально отремонтировано 66 школ, большинство из которых расположены в сельской местности. Работы на всех площадках были завершены к началу учебного года, в результате капитального ремонта были модернизированы места для 21 тысячи наших обучающихся. Важно, что в школах улучшилось не только состояние учебных корпусов, были созданы комфортные развивающие пространства, обновлены оборудование и мебель в учебных классах, закуплены информационные ресурсы.

В текущем году в программу вошли еще 42 школы. Нет сомнений, что каждая из них преобразится, станет настоящим домом для детей. Тем более, что учащиеся школ сами внесли предложения какой должна стать школа, а контроль за работой подрядчиков от проекта до приемки осуществляют родители. Кстати, Татарстан существенно дополняет перечень образовательных учреждений, где к началу учебного года происходят добрые перемены. Всего в этом году в республике в 26 образовательных учреждениях будут проведены антитеррористические мероприятия, в 143 школах будут отремонтированы пищеблоки.

Особо отмечу, что в рамках утвержденных программ предусмотрены вопросы переподготовки наших уважаемых учителей. В Год педагога и наставника региональный исполком партии «Единая Россия» включит этот вопрос в зону особого партийного внимания.

«Мы можем!» - говорят в нашей республике. Это в полной мере относится к проекту, который нас объединяет вокруг важной задачи создания надлежащих условий для реализации возможностей подрастающего поколения, отметила Татьяна Ларионова.

Айдар Метшин, депутат Госдумы от Татарстана:

- «По поручению Президента России Владимира Путина с 2021 года «Единой Россией» запущена масштабная программа капитального ремонта школ. Согласно этому партийному проекту в 2023 году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 37 общеобразовательных учреждений на сумму более четырех миллиардов рублей.

Как и в предыдущие года подключусь к мониторингу, буду отслеживать ход работ в образовательных учреждениях своего избирательного округа, куда входит 10 муниципальных образований, для содействия оперативному решению возникающих проблем, чтобы к 1 сентября 2023 года обновленные школы приняли учащихся.

Как показывает практика, проблемы могут возникнуть и на этапе конкурсного отбора подрядчиков, и на этапе проведения ремонта.

Одним из важнейших вопросов является определение соотношения выделяемых средств на строительно-монтажные работы и оснащение школ.

До подписания акта приемки выполненных работ в школах необходимо обеспечить полную прозрачность данного процесса. Эту задачу мы сможем решить только совместными усилиями с участием представителей всех уровней власти, администрации школ, родительского комитета».