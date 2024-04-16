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Ларионова призвала татарстанцев высказать пожелания для нацпроекта «Семья»
Депутат Госдумы Татьяна Ларионова во время прямого эфира «ТатарстанОнлайн» призвала жителей республики озвучить свои пожелания для нового национального проекта «Семья», о котором в феврале этого года объявил Президент РФ Владимир Путин.
«Во время Послания Владимир Владимирович объявил о том, что будет реализовываться проект с таким емким названием „Семья“. Чем будет наполнен этот нацпроект, формируется именно сейчас. Если у вас будут какие-то предложения, взгляды, позиция — это все будет очень хорошим подспорьем для меня как для депутата Госдумы, чтобы все эти вопросы взять на вооружение», — сказала гостья программы.
Депутат пообещала проинформировать своих коллег о пожеланиях, сделанных татарстанцами.
Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию«, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».
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