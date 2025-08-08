Ларионова призвала районы РТ активнее участвовать в создании фотовыставки «Отец Героя»

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Передвижная фотовыставка «Отец Героя», посвященная отцам участников СВО из разных районов республики, удостоенных государственных наград, продолжает работу в Татарстане. О промежуточных итогах реализации проекта рассказали на заседании комиссии по народной программе «Единой России» под председательством депутата Госдумы РФ Татьяны Ларионовой. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Проект реализуется при поддержке партии «Единая Россия», регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества», Региональной общественной организации «Союз отцов» РТ и Межрегиональной общественной организации «Союз офицерских жен и семей военнослужащих».

Экспозиция включает 45 портретов отцов со всего Татарстана. При показах в муниципалитетах к основной коллекции добавляются местные фотографии земляков, чьи сыновья с честью выполнили свой воинский долг.

Начальник отдела регионального отделения ТРО ВПП «Единая Россия» Марина Игнатьева сообщила, что в республике работают два комплекта выставки, благодаря чему она параллельно проходит сразу в двух районах. На сегодняшний день ее приняли уже 28 муниципалитетов.

Сейчас экспозиция демонстрируется в Спасском районе, и в этот же день открылась в Сармановском. В дальнейшем выставка побывает еще в 17 районах, а завершится ее маршрут на юго-востоке Татарстана.

Маршрут передвижения составлен так, чтобы охватить все районы и города республики. После Спасского и Сармановского районов экспозицию перевезут в Нурлатский и Мензелинский районы.

До конца года выставку смогут увидеть жители Алькеевского, Аксубаевского, Новошешминского, Черемшанского, Альметьевского, Лениногорского, Муслюмовского, Азнакаевского, Ютазинского, Бавлинского, Бугульминского и Актанышского районов.

В каждом муниципалитете к республиканской экспозиции добавляются портреты местных жителей. Игнатьева отметила, что особенно активно в создании местных компонентов участвовали Балтасинский, Елабужский и Мамадышский районы.

Татьяна Ларионова призвала муниципалитеты активнее участвовать в работе над выставкой, в частности, готовить фотопортреты отцов героев СВО, награжденных как государственными, так и муниципальными наградами. Она подчеркнула, что все награжденные должны быть представлены на выставке, ведь именно эти люди воспитали настоящих защитников Родины.

Ларионова привела примеры: Балтасинский район дополнил экспозицию 25 портретами, Высокогорский – 17, Кайбицкий и Кукморский – по 15. Однако, по ее словам, есть муниципалитеты, где подобных портретов крайне мало, несмотря на значительное количество жителей и военнослужащих.

Парламентарий отметила, что тема СВО для «Единой России» является одной из ключевых и потребовала относиться к ней с личной вовлеченностью и максимальной ответственностью.

Она напомнила, что на прошлой неделе в Казани завершился первый в России чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для участников СВО, который помог ветеранам и бойцам найти новые возможности в жизни, раскрыть таланты и показать, что даже при проблемах со здоровьем они способны приносить пользу себе и стране.

По словам Ларионовой, сохранение памяти о героях СВО, в том числе через фотографии их отцов, является важной задачей.

Работа выставки «Отец Героя» продлится до конца года. В ее рамках пройдут тематические экскурсии для молодежи, концертные программы, вручение медалей. К мероприятиям будут привлечены кадетские отряды, волонтеры и общественные организации. Завершится проект презентацией постоянной электронной экспозиции в Музее Победы в Казанском Кремле.