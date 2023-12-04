Ларионова призвала предпринимателей оказывать поддержку нуждающимся семьям в Татарстане

В связи с грядущим Годом семьи благотворителям из сферы бизнеса следует обратить особое внимание на нуждающиеся семьи. С таким призывом на пленарной сессии форума «Бизнес во благо» в Казани выступила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Главная моя просьба к вам. Следующий год объявлен в России Президентом страны Владимиром Путиным Годом семьи. В 2007 году, когда я начинала свою работу, мы очень активно помогали семьям с приемными детьми. Сегодня этой категории особой поддержки, кроме государственной, не оказывается. Много вопросов у многодетных семей, а в них будущее России. Мы должны подумать, как поддержать их», – обратилась к участникам форума депутат.

Она подчеркнула, что за последние годы отношение предпринимателей к благотворительности серьезно поменялось. Если раньше их приходилось убеждать, подсказывать, направлять, то сегодня они уже сами находят важные сферы, где необходима поддержка.

Далее о взаимодействии некоммерческих организаций и благотворительных фондов с государством рассказал заместитель министра труда, занятости и соцзащиты РТ Адель Мубаракшин.

«Татарстан с 2015 года активно развивает некоммерческий сектор. Когда мы начинали, были всего три такие организации, сейчас их гораздо больше. Увеличилось и число оказываемых услуг. Теперь любая НКО ведет деятельность, сопутствующую нашему министерству, может вступить в соответствующий реестр и получать компенсацию от государства», – отметил он.

Благодаря такому подходу некоммерческие организации стали не просто помощниками министерства, но и самодостаточными учреждениями, такие как детские реабилитационные центры.

«Уже за 2022 год компенсация от государства для некоммерческого сектора составила порядка 283 млн рублей. Также мы оказываем содействие путем передачи имущества на праве безвозмездного пользования. Мы понимаем, что первая сложность для таких организаций – это площади, аренды которых очень дорогостоящие. Мы помогаем и в этом», – добавил Мубаракшин.

Форум «Бизнес во благо» собрал предпринимателей из разных регионов нашей страны, они обсудят дальнейшие векторы развития благотворительности, в том числе на уровне диалога с властью, пояснил председатель совета директоров бизнес-сообщества «Меценаты», организатор мероприятия Ильяс Гимадов.

«На форуме мы можем подвести итоги года и обсудить планы. Как и в бизнесе, в благотворительности все меняется: подходы, сферы. Мы выйдем на диалог между представителями власти, бизнеса и благотворительных фондов. Мы все должны друг друга слышать и объединяться. Так мы сможем достичь большего», – заявил он.

Напомним, что 2024-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным годом семьи.