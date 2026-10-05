Татьяна Ларионова поделилась со студентами КГЭУ историей своей свадьбы

Депутат Госдумы РФ восьмого созыва Татьяна Ларионова на встрече со студентами КГЭУ в казанской «Чаше» сегодня поделилась трогательной историей своей свадьбы, которая состоялась ровно полвека назад.

«В моей молодости не было "Чаши". Я регистрировалась в ЗАГСе, который находился тогда на улице Ленина, которая сейчас Кремлевская. 25-го сентября пятьдесят лет назад я стала Ларионовой Татьяной, чем всю жизнь гордилась, радовалась и считаю своим счастьем», – рассказала Ларионова.

Она отметила, что современные цифровые технологии, позволяющие подать заявление через госуслуги, значительно упрощают процесс, однако совместный поход для подачи заявления в ЗАГС придает отношениям особую романтику.

«Мы с моим будущим тогда еще супругом очень хотели зарегистрировать брак обязательно в субботу, ближе к завершению рабочего дня, чтобы сразу приехать за свадебный стол. Мы не спали ночь. Пришли к трем часам утра, транспорт не ходил, поэтому шли пешком из Вахитовского района на улицу Кремлевскую. И были уже третьими», – вспоминает Ларионова.

По ее словам, первые две пары, стоявшие в очереди, уступили им место, сказав: «Вы третьи, мы уходим».

Однако ожидание следующей пары затянулось, и, поняв, что смысла уезжать домой уже нет, влюбленные спустились на Черное озеро. Там они провели остаток ночи, целуясь на скамейке и мечтая о будущем, пока не появились первые посетители парка.

Татьяна Ларионова также вспомнила день своей свадьбы, который совпал с ее работой в школе. После регистрации супруг предложил поехать в учебное заведение, где они и познакомились.

«В это время шли уроки моего любимого четвертого "А" класса. Весь класс выбежал из помещения, встречал нас на асфальте, на лестнице. Учебный процесс в школе был нарушен, но все это осталось со мной в моем сердце, и мы пронесли эти чувства через всю жизнь», – поделилась она.

В завершение выступления бывшая депутат Госдумы РФ пожелала молодым людям любви, взаимопонимания, поддержки друг друга и семейного благополучия.

«Земного и неземного. Будьте счастливы!» – напутствовала Татьяна Ларионова.

Сегодня в казанской «Чаше» было подписано соглашение о сотрудничестве между Управлением ЗАГСа Кабмина РТ и Казанским государственным энергетическим университетом. Документ подписями скрепили начальник Управления ЗАГС Эльвира Ахметова и ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Документ закрепляет взаимодействие сторон в образовательной, научной, информационной и просветительской деятельности, направленной на популяризацию традиционных семейных ценностей и развитие семейной политики.