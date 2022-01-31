Ларионова: По итогам года уровень бедности удалось снизить на 12%

По итогам прошлого года уровень бедности в России удалось снизить на 13% благодаря новым мерам поддержки. Татарстан одним из первых включился в эту работу и продемонстрировал «лидирующие позиции». Об этом заявила сегодня депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова в онлайн-приемной «Единой России».

«Приоритетом государственной политики является поддержка семей с детьми. В пандемию в период снижения доходов первоочередные меры поддержки касались этой категории граждан. В последние полтора-два года проведена целая серия единовременных выплат на детей разных возрастов. Оперативные меры позволили поддержать семьи, которые в наиболее сложный период оказались в непростой ситуации. Помощь назначалась по принципам социального казначейства — быстро, без справок, по одному заявлению, а порой даже и без него. Особый акцент был сделан на сокращении рисков бедности при рождении ребенка. Поддержкой пользовались в первую очередь семьи, воспитывающие детей в возрасте до трёх лет», — сказала она.

Согласно данным спикера, с прошлого года по поручению Президента России Владимира Путина поддержку распространили на нуждающиеся семьи с детьми-школьниками, были введены пособия для малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет. Кроме того, предоставляется новая поддержка родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от восьми до 17 лет.

«С июля 2021 года дополнительную поддержку получают беременные женщины, находящиеся в трудной жизненной ситуации. При помощи социального контракта люди могут устроиться на работу, открыть собственное дело, пройти обучение. В совокупности все эти меры в прошлом году позволили удержать доходы населения, бедность по итогам прошлого года на 12% удалось снизить», — заметила Ларионова.

Спикер подчеркнула, что в вопросах социального контракта и других социальных новациях Татарстан «показывает лидирующие позиции». Республика одна из первых «включилась в эту систему и имеет серьезные результаты», сказала Ларионова.