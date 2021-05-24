Ларионова объяснила увольнение нескольких учителей из полилингвальной школы Казани

Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова объяснила, почему уволились несколько учителей из полилингвального образовательного комплекса Казани. Об этом исполнительный директор Фонда «Возрождение» заявила во время онлайн-эфира.

«Несколько человек действительно уволились по собственному желанию в течение года. Не считаю это каким-то сигналом, это рабочий процесс. И мы не скрываем, что и несколько учеников отчислились, особенно это было характерно для Елабуги», — рассказала депутат.

Ларионова предположила, что, возможно, родители учеников переоценили способности детей, особенно старшеклассников, а «когда поняли, что учиться здесь сложнее, вернулись в школу, из которой пришли обучаться в полилингвальный комплекс».

«Никто из этого не делал трагедии — ни родители, ни дети, ни педагоги. Психологи в эту ситуацию вникали, пытались выяснить настроение детей и родителей. Но это естественный процесс, и мы не получали каких-либо сигналов, что надо разбираться с проблемами», — отметила парламентарий.

Она также опровергла информацию о том, что учителя уволились из-за низких зарплат.

«Что обещали, то и сделали. У нас есть надбавка учителям татарского и английского языков. По остальным предметам каких-либо обещаний не давалось. Поэтому информация несколько не соответствует действительности. Может быть, осталось невыполненным только обещание в адрес администрации, потому что почти 3 тыс. детей в комплексе, а директор и его заместитель получают такую же зарплату, как в любой другой школе. Этот вопрос решается», — сообщила спикер.

По словам Ларионовой, Президент Татарстана дал согласие на то, чтобы администрация полилингвального образовательного комплекса тоже получала надбавку к зарплате.

«Но пока вопрос рассматривается только по казанскому комплексу, — заметила она. — Уходят учителя и из других школ, а из этой школы в Казани Минобрнауки делает ресурсный центр, учитывая перспективы развития полилингвального образования».

Депутат добавила, в казанскую полилингвальную школу приезжают обучаться преподаватели из других регионов России. «Поэтому уровень требований здесь достаточно высокий, причем не только со стороны администрации, но и родителей. И это тоже нормально, потому что ожидания от обучения в этом комплексе очень высокие», — заключила она.

Инициатива создания в Татарстане сети полилингвальных образовательных комплексов принадлежит Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. Первые два комплекса открылись в прошлом году в Казани и Елабуге.