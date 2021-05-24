Ларионова о ложных звонках: Это сигнал для всех школ с точки зрения системы воспитания

Заместитель Председателя Госсовета Татарстана Татьяна Ларионова прокомментировала ситуации с ложными звонками в школы, из-за которых проводится эвакуация. Депутат убеждена, что в связи с этим необходимо уделить больше внимания воспитанию школьников. Об этом исполнительный директор Фонда «Возрождение» заявила во время онлайн-эфира.

«Это, наверное, сигнал для всех наших школ с точки зрения системы воспитания детей, ответственности за собственные поступки. Об этом много говорим в последние годы, но делаем мало. Делать надо больше. В каждом ребенке должно быть заложено, что нельзя причинять боль другому», — сказала парламентарий.

Ларионова подчеркнула, что расценивает подобные ложные звонки «как какое-то кощунство». «Это ведь кто-то делает, но для чего? После трагедии в 175-й школе буквально на следующий день уже были подобные звонки, и детей эвакуировали, школы проверяли. Слава богу, это были ложные звонки. Но от кого-то они идут. Я не понимаю тех, кто спекулирует этой бедой», — отметила она.

Депутат попросила людей, которые причастны к этим ложным звонкам, «остановиться и больше не напрягать ситуацию».

«Ситуация и так еще не успокоилась. Не надо причинять дополнительную боль тем родителям, в чьи школы вы сейчас заявляете», — заметила она.

Девятнадцатилетний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии № 175. В результате погибли семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня в казанских школах № 8, 14, 71, 101 и 124 идет эвакуация из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве.