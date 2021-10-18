Ларионова о ЧП в Пермском крае: «Нужно жесткое неприятие таких фактов обществом»

Общество должно более жестко проявлять неприятие к таким фактам, как сегодняшнее ЧП в Пермском крае, где шестиклассник с охотничьим карабином напал на школу. Об этом «Татар-информ» сообщила сегодня депутат Госдумы РФ, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова.

«Это такая беда, с которой нельзя мириться, нужно думать о более эффективных мерах. Вопросы ответственности родителей мы должны ставить более основательно. Кто как не мама, кто как не папа в первую очередь может заметить психологические изменения у своего ребенка, негативные наклонности и агрессию, которые этот ребенок проявляет? Если ребенок агрессивен, не проявить этой агрессии в семье он не может, она обязательно проявится. В этом отношении нужно, чтобы родители были более ответственными», — сказала она.

Фото: © Наталья Рыбакова / ИА «Татар-информ»

При этом спикер отметила, что общество должно помогать и учить их. Для этого должна быть создана более сильная психологическая служба и не только в школе. Должны работать «школы родительства». Пока же родительские собрания и онлайн-конференции не приносят нужных результатов. Кроме того, должна быть жесткая позиция неприятия таких фактов в обществе.

«Нужно, чтобы осуждение в обществе было более ярким и более жестким, более серьезным и основательным. В обществе должно быть неприятие таких фактов. Общество должно это прочувствовать, понять и продемонстрировать», — заключила Ларионова.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что шестиклассник устроил стрельбу в школе поселка Сарс Пермского края. Стрелявший — ученик шестого класса. Его обезвредил директор школы, после чего школьника задержали полицейские.