Ларионова о бюджете в условиях спецоперации: Социальная направленность остается ключевой

Проведение специальной военной операции на Украине не должно сказаться на тратах бюджета на социальные цели. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.

«Перекоса от социальной направленности не произошло. Более того, социальные обязательства государства при обсуждении бюджета были первоочередными и основными. Причем у представителей абсолютно всех партий», — поделилась своим пониманием ситуации парламентарий.

«На днях в Госдуме выступал министр здравоохранения РФ [Михаил Мурашко] — в этой сфере бюджетные параметры не только сохраняются, но и индексируются, особенно заработная плата», — отметила Ларионова.

«Много вопросов, связанных с образованием детей, здесь тоже увеличение просто колоссальное. С этого года федеральный бюджет взял на себя обязательство по капитальному ремонту образовательных учреждений в регионах», — добавила вместе с тем депутат, упомянув, что только в Татарстане было отремонтировано 67 школ.

«Поэтому я четко могу сказать, что социальная направленность бюджета на следующий год и последующие два года является ключевой», — резюмировала Татьяна Ларионова.

В федеральном бюджете на 2023 год предусмотрены повышенные расходы на оборону и безопасность — более 9 трлн рублей, или 32% всех расходов. При этом Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заверил, что более трети бюджета в будущем году окажется направлено на социальные расходы.