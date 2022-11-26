Ларионова о бюджете в условиях спецоперации: Социальная направленность остается ключевой
Проведение специальной военной операции на Украине не должно сказаться на тратах бюджета на социальные цели. Об этом в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24» заявила депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова.
«Перекоса от социальной направленности не произошло. Более того, социальные обязательства государства при обсуждении бюджета были первоочередными и основными. Причем у представителей абсолютно всех партий», — поделилась своим пониманием ситуации парламентарий.
«На днях в Госдуме выступал министр здравоохранения РФ [Михаил Мурашко] — в этой сфере бюджетные параметры не только сохраняются, но и индексируются, особенно заработная плата», — отметила Ларионова.
«Много вопросов, связанных с образованием детей, здесь тоже увеличение просто колоссальное. С этого года федеральный бюджет взял на себя обязательство по капитальному ремонту образовательных учреждений в регионах», — добавила вместе с тем депутат, упомянув, что только в Татарстане было отремонтировано 67 школ.
«Поэтому я четко могу сказать, что социальная направленность бюджета на следующий год и последующие два года является ключевой», — резюмировала Татьяна Ларионова.