Ларионова: Не сомневаюсь, что за лето система безопасности школ претерпит изменения

Меры безопасности в школах необходимо усилить. Такое мнение выразила заместитель Председателя Госсовета Татарстана, исполнительный директор Фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова во время онлайн-эфира.



«Меры должны быть усилены, но это не означает, что в наших школах люди с оружием должны встречать и провожать детей. Ведь дети психологически должны быть спокойными. Если их встречает человек с оружием, то это уже сигнал для каждого ребенка. А психика у ребенка, особенно в начальной школе, очень уязвимая», — сказала депутат.



Ларионова отметила, что в настоящее время специалисты пересматривают все нормативные документы по безопасности образовательных учреждений. «Изучается состояние системы безопасности в каждой школе. Не сомневаюсь, что в нормативные документы будут внесены соответствующие изменения и за летний период система каждой школы в этом направлении претерпит серьезные изменения», — подчеркнула она.



Спикер добавила, что в полилингвальных школах все необходимые требования безопасности действуют. Более того, в полилингвальном образовательном комплексе Казани работает вневедомственная охрана. «Но и здесь мы анализируем, к новому учебному году дополнительные меры безопасности должны появиться и в елабужском комплексе. Сейчас готовимся к тому, что 1 сентября заработает еще один полилингвальный комплекс в Набережных Челнах. Мы видим, что необходимы дополнительные меры безопасности наших детей», — заметила парламентарий.



Ларионова также выразила соболезнования всем, кто потерял близких во время трагедии в казанской гимназии № 175.



«Трагедия страшная. Больно, что она произошла в Татарстане. Хочу выразить соболезнования тем, кто потерял своих близких, особенно детей. Это невосполнимая утрата, это боль на всю оставшуюся жизнь. Желаем здоровья тем деткам, которые находятся в больнице. Надеюсь, что улучшиться состояние здоровья взрослых людей. Уроки, которые сегодня делает вся страна, исходя из этой ситуации, очевидно, будут самыми серьезными и повлияют на дальнейшее состояние безопасности наших детей», — заявила она.



Напомним, девятнадцатилетний житель Казани 11 мая устроил стрельбу в гимназии №175. В результате погибли девять человек — семь детей и два учителя, более 20 человек были госпитализированы.

