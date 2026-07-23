Ларионова: Народная программа «Единой России» работает на качество жизни граждан

Народная программа «Единой России» направлена на повышение качества жизни населения. Она стала инструментом, через который реализуются важные инициативы, востребованные у жителей. Об этом на выездном заседании республиканской Комиссии по реализации программы в Алексеевском районе Татарстана сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Важно, что предложения в народную программу могут вносить все, а не только члены партии. Любой человек может внести вклад в ее формирование. Она стала программой действий для "Единой России", которая работает на качество жизни нашего населения», – подчеркнула она.

Ларионова добавила, что летние выездные мероприятия по Народной программе стали уже традиционными. Таким образом проводится контроль за исполнением народных наказов.

По ее словам, сегодня особенно важно обеспечить сельских жителей тем же уровнем комфорта и услугами, которые доступны в крупных городах.