Ларионова: Народная программа «Единой России» обеспечивает поддержку местных инициатив

Народная программа партии «Единая Россия» направлена в том числе на системную поддержку местных инициатив. Об этом на прошедшем в Лаишевском районе выездном заседании комиссии Татарстанского регионального отделения партии по народной программе заявила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Народная программа «Единой России» обеспечивает системную поддержку местных инициатив. Нам важна поддержка населения в этом вопросе. Мы вместе планируем, работаем и стремимся к результату. Татарстан – один из первых регионов, который стал поддерживать деятельность территориальных органов общественного самоуправления», – отметила она.

О деятельности одного из ТОСов рассказала председатель территориального общественного самоуправления «Дружба» города Лаишево Светлана Никитина. По ее словам, жители активно принимают участие в самоуправлении, от граждан поступает большое количество обращений.

«С образованием ТОС мы не будем останавливаться на достигнутом, будем активно участвовать в социально значимых проектах для еще более комфортной жизни наших жителей», – добавила она.