news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 9 сентября 2025 16:56

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Читайте нас в
Телеграм
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующем году в Бугульме начнет работу центр по реабилитации ветеранов специальной военной операции. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сделать его лучшим в России. Об этом «Татар-инофрму» сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Уже подписано соглашение с Социальными фондом Российской Федерации о создании центра реабилитации ветеранов СВО в Бугульме. У нас есть договоренность, что в сентябре-октябре руководство фонда приедет посмотреть, что уже сделано. Для создания передали помещение на базе санатория-профилактория «Лилия». Так что мы будем не строить, а проводить капитальный ремонт, наполнять здание хорошим реабилитационным оборудованием, чтобы наши ребята получали действенную помощь. Уверена, это объект будет одним из ключевых на совещаниях Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Более того, он сказал, что это должен быть лучший, эталонный центр, с которого смогут брать пример и другие регионы», – заявила Ларионова.

После оснащения необходимым оборудованием в центре будут оказывать комплексные услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранам СВО, а также работникам с профессиональными заболеваниями и тем, кто пострадал от несчастных случаев на производстве.

#Татьяна Ларионова #Рустам Минниханов #ветераны СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

«Для жизни и любви всегда есть место»: Луганский театр привез в Казань военный мюзикл

8 сентября 2025
Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

Песошин: Работа финансиста приобретает особое значение с учетом глобальных вызовов

8 сентября 2025