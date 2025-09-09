Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В следующем году в Бугульме начнет работу центр по реабилитации ветеранов специальной военной операции. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил сделать его лучшим в России. Об этом «Татар-инофрму» сообщила депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова.

«Уже подписано соглашение с Социальными фондом Российской Федерации о создании центра реабилитации ветеранов СВО в Бугульме. У нас есть договоренность, что в сентябре-октябре руководство фонда приедет посмотреть, что уже сделано. Для создания передали помещение на базе санатория-профилактория «Лилия». Так что мы будем не строить, а проводить капитальный ремонт, наполнять здание хорошим реабилитационным оборудованием, чтобы наши ребята получали действенную помощь. Уверена, это объект будет одним из ключевых на совещаниях Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Более того, он сказал, что это должен быть лучший, эталонный центр, с которого смогут брать пример и другие регионы», – заявила Ларионова.

После оснащения необходимым оборудованием в центре будут оказывать комплексные услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению ветеранам СВО, а также работникам с профессиональными заболеваниями и тем, кто пострадал от несчастных случаев на производстве.