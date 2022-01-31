Ларионова: К 2025 году все меры соцподдержки будут назначаться без справок

К 2025 году в России в рамках работы социального казначейства все меры социальной поддержки на федеральном уровне будут предоставляться без справок. Об этом сообщила сегодня депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова в онлайн-приемной «Единой России».

«В рамках социального казначейства все меры соцподдержки на федеральном уровне стараемся реализовывать по заявлению, без лишних справок. Восемнадцать федеральных мер соцподдержки уже оказываются по принципу социального казначейства. К 1 января 2025 года абсолютно все меры социальной поддержки будут оказываться в таком формате», — пояснила она.

С 31 января по 4 февраля Региональная общественная приемная политической партии «Единая Россия» проводит неделю приемов граждан по вопросам социальной поддержки. Обсуждения актуальных тем с участием экспертов и депутатов Госдумы РФ и Госсовета РТ транслируются в прямом эфире на странице региональной приемной в соцсети Instagram.