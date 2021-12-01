Депутаты Госдумы от РТ сдали в Центр помощи малоимущим одежду и книги

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Благотворительная акция по сбору вещей для малоимущих семей проходит сегодня в Ново-Савиновском районе Казани. Участниками мероприятия стали члены политической партии «Единая Россия» — депутаты Госдумы РФ от Татарстана Татьяна Ларионова и Марат Нуриев, а также депутаты Госсовета РТ, Казгордумы, работники предприятий, детских садов, школ и местные жители.

«Сегодня исполнилось 20 лет партии „Единая Россия“. Она зарекомендовала себя как партия добрых дел. Сейчас, во время пандемии, волонтеры работают, помогают старшему поколению, людям с инвалидностью и людям, которые болеют Covid-19, лекарственными препаратами и продуктовыми наборами. Центр помощи малоимущим открыт в рамках проекта „Добрая Казань“ по инициативе добрых людей», — сообщила ИА «Татар-информ» депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Она отметила, что в рамках акции люди разного возраста приносят в Центр помощи малоимущим пакеты с одеждой, обувью, игрушками и книгами.

«Люди приносят сюда вещи, которые находятся в хорошем состоянии и еще могут послужить другим. Это очень важно, ведь сегодня — первый день зимы, нужны теплые вещи. Наличие такого банка вещей, который может помочь другим, — наиважнейшая задача. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто откликнулся на этот призыв», — добавила Ларионова.

Спикер отметила, что сейчас особенно востребованы теплая обувь, верхняя одежда и детские вещи. Она лично передала в центр несколько коробок с книгами, канцелярскими товарами и одеждой.

Центр помощи малоимущим находится по адресу: улица Четаева, дом 50. Он был открыт в 2016 году при поддержке тогда еще гендиректора управляющей компании «Уютный дом», а ныне депутата Госдумы РФ Марата Нуриева в рамках социально ориентированного проекта «Казань — город доброты».

«Это уже стало доброй традицией. Вещи, которые у нас есть, мы приносим в этот пункт. Ими пользуются все желающие, кому это необходимо. Тут ничего не пропадает, ведется учет. За вещами сюда приезжают люди из разных районов республики. Я сегодня привез вещи своей дочери», — сказал Марат Нуриев.

Фото: © Расих Фасхутдинов / ИА «Татар-информ»

Депутат Казгордумы Булат Кутдусов в свою очередь отметил, что в акции принимают активное участие дети. Сюда привозят в огромных количествах вещи из детских садов и школ, которые были собраны с участием их воспитанников.

Центр предназначен для оказания адресной, бесплатной помощи малоимущим людям. Согласно данным на 29 ноября, свои вещи сдали около 4 тыс. человек. Еще 4 тыс. обратившихся было выдано более 118 тыс. вещей. Центр работает по понедельникам, средам и пятницам с 9.00 до 15.30.