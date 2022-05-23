Ларионова: Если бы было звание заслуженного оратора, то первым его вручили Мухаметшину

Если бы существовало звание «Заслуженный оратор РТ», то первым его вручили Фариду Мухаметшину, уверена депутат Госдумы РФ, член думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова. Таким мнением она поделилась с «Татар-информом» на презентации книги «Фарид Мухаметшин. Виражи судьбы» в честь 75-летия Председателя Государственного Совета Республики Татарстан.

«Чтобы принять тот или иной закон, нужно не только быть самому убежденным, что он необходим, но и убедить в этом весь депутатский корпус. А главное — тех, на кого этот закон направлен. Для этого нужно виртуозно владеть искусством ораторского мастерства, чему мы все учимся у Фарида Хайрулловича», — отметила Ларионова.

Она подчеркнула, что на коллегии любого министерства он всегда владеет полным объемом информации и в курсе задач, стоящих на данный момент перед ведомством. «Сейчас, работая в Госдуме, я вижу, каким авторитетом пользуется парламентарий нашей республики. Безусловно, это следствие школы и традиций, заложенных Фаридом Хайрулловичем, которым следует руководство страны», — заметила Татьяна Ларионова.

Она отметила, что на выставке, посвященной 1100-летию принятия ислама Волжской Булагрией, экспозиция Татарстана пользовалась особенным спросом. «Не только депутаты, но и работающие в аппаратах комитетов люди – все подходили со словами благодарности за то, что существует такая республика. На протяжении последних лет это заслуга в том числе и Фарида Хайрулловича — это очевидно», — уверена Ларионова.

По ее словам, как человек перед ней Мухаметшин раскрылся еще в 90-е годы прошлого века.

«В то время я работала начальником Управления соцзащиты города Казани. Тогда количество здравствующих ветеранов было значительным. И я пришла к Фариду Хайрулловичу по поручению города Казани с предложением сделать достойные подарки каждому ветерану. И ветеранам боевых действий, и труженикам тыла. Когда я ему передала перечень подарков, он ответил: “На это нужны большие средства, — и тут же добавил, — но это те люди, для которых нельзя ничего жалеть”», — рассказала Ларионова.

По воспоминаниям Ларионовой, она со страхом ждала, что из перечня будут вычеркнуты некоторые позиции, ведь понимала — республика находится в непростом экономическом положении, однако страхи ее были напрасны.

«Он все оставил как есть, пригласил заместителя и сказал: “Берем в работу, готовьте смету. Будем думать, решать”. И придумали, и решили этот вопрос! Именно на этой встрече он раскрылся передо мной как человек, умеющий брать ответственность за самые сложные вопросы», — резюмировала она.