Сегодня из Татарстана в двенадцатый раз отправилась гуманитарная помощь населению Донбасса. Погрузку и отбытие товаров в Крым проконтролировала депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова.

«Добро и желание помочь нуждающимся у населения Татарстана в крови. Сегодня в 12-й раз отправляется гуманитарная помощь. Это те продукты и вещи, которые ждут и на которые надеются люди, живущие в Донбассе», — заявила Ларионова.

Перед отправкой фуры молодогвардейцы Татарстана еще раз осмотрели все отправляемые вещи, а также проверили сроки годности на продуктах. Фуру традиционно загрузили товарами первой необходимости: лекарствами, продуктами питания с длительным сроком хранения, одеждой, гигиеническими средствами, а также детскими книгами и игрушками.

Руководитель РИК «Единой России» Марат Самигуллин отметил, что на этот раз помимо обычного набора продуктов и вещей для жителей Донбасса подготовлено около 4 тонн меда, предоставленных пчеловодами республики.

«Впервые пчеловоды Татарстана предоставили свыше 4 тонн меда, фасованного вручную по наиболее удобной таре. Вот такой сладкий подарок от нас жителям Донбасса», – сказал он.

Самигуллин добавил, что это не единственное отличие от предыдущих грузов. Так, раньше фуры ехали до Ростовской области, откуда уже шло дальнейшее распределение, однако сегодня гуманитарная помощь отправится в Крым.

«Со всей страны идет настолько масштабная помощь, что склады в Ростове на сегодняшний день переполнены, поэтому мы отправляем машину ближе к точке назначения – в Крым», – заявил спикер.