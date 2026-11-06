Ларионова: Благодаря Конституции РТ были решены многие насущные проблемы

Татьяна Ларионова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Принятие Конституции Татарстана в 1992 году помогло решить многие насущные проблемы, которые копились десятилетиями. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась депутат Государственной Думы РФ предыдущего, восьмого созыва Татьяна Ларионова.

«Благодаря правовым полномочиям, закрепленным в Основном законе, нам удалось решить накопившиеся за десятилетия самые насущные проблемы, связанные с благосостоянием народа. В основном завершена полная газификация республики, успешно реализована программа ликвидации ветхого жилья. Символом тех возможностей, которые появились у Татарстана в те годы, стал введенный мост через Каму, соединивший Казань и значительную часть республики с крупными промышленными центрами Закамья, такими как Нижнекамск и Набережные Челны, с предприятиями нефтегазопереработки, химии и нефтехимии, а также автомобилестроения, агропромышленности и энергетики», – отметила она.

Конституция Татарстана была принята в 1992 году – в период реформ и изменений в российском обществе. В тяжелых для страны условиях Татарстан принял решение, оставаясь в составе России, создать свою Конституцию с далеким заделом на будущее и обеспечить мирную, спокойную жизнь многонациональному народу региона, добавила собеседница агентства.

«Принятие этого документа позволило на десятилетие вперед обеспечить республике развитие экономической и социальной сферы, получение вливаний из федерального центра. Разработанные программы мягкого вхождения в рынок и программа адресной защиты населения позволили населению разрешить злободневные социальные вопросы и проблемы жизнеобеспечения», – подчеркнула Ларионова.

Татарстан получил мировое признание как территория взаимопонимания и согласия людей разных культур и конфессий. Это огромное благо, значение которого нельзя преуменьшать, им нужно дорожить и постоянно укреплять, уверена она.

«Трудно переоценить значение Конституции Республики Татарстан для возрождения татарского языка и культуры. В этой сфере произошли коренные изменения, позволившие расширить сферу функционирования татарского языка, возродить систему татарского образования и СМИ, проводить общетатарские общественные и культурные мероприятия, о которых в прошлом мы не могли даже мечтать. Сегодня для многих это стало привычным и даже обыденным, но нельзя забывать, что в основе этих достижений лежат наши права, закрепленные в Конституции республики», – заключила Татьяна Ларионова.