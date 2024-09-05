Ларионова: Акция «Помоги собраться в школу» охватила 237 тыс. детей в Татарстане

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В этом году в школы Татарстана отправились порядка 517 тысяч детей, в том числе свыше 53 тысяч первоклассников. 20 тысяч учащихся в этом году стали участниками акции «Помоги собраться в школу», рассказала депутат Госдумы Татьяна Ларионова. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».

«Республиканская благотворительная акция „Помоги собраться в школу“ проводится в Татарстане начиная с 2007 года по инициативе Республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности и партии „Единая Россия“ при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. За время ее проведения помощь получили более 237 тысяч детей», — отметила она во время прямого эфира в Штабе общественной поддержки партии.

В 2024 году школьные наборы были вручены 20 тысячам учащихся, из которых 9 тысяч пошли в первый класс, уточнила замглавы Минобрнауки Татарстана Алсу Асадуллина. 4 тысячи ребят — это дети участников специальной военной операции. Мероприятия проводились в образовательных организациях, домах культуры, дворцах детского творчества, культурно-досуговых учреждениях и учреждениях соцзащиты. На них присутствовали представители администрации муниципалитетов, депутаты, спонсоры.

К ежегодной акции в том числе присоединяются некоммерческие организации республики. К примеру, «Союз отцов Республики Татарстан» помог собраться в школу 145 первоклассникам. Это дети с ограниченными возможностями, инвалиды. Помимо вручения подарков, для них также провели большой концерт.

О строительстве школ и детсадов, организации питания, подготовке кадров и о профильном обучении в старших классах во время прямого эфира рассказала заместитель начальника Управления образования Ильмира Уразова.