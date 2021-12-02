Ларионова: Десять тысяч инвалидов Татарстана за три года будут обеспечены жильем

При утверждении бюджета Татарстана на следующие три года около 7 млрд рублей дополнительных средств выделено на обеспечение живущих в республике людей с инвалидностью жильем. Об этом сообщила сегодня депутат Государственной Думы ФС РФ Татьяна Ларионова в прямом эфире общественной приемной «Единой России».

«К нам часто обращаются инвалиды по вопросу обеспечения жильем. Хочу порадовать наших избирателей. При утверждении бюджета на последующие три года около 7 млрд рублей дополнительных средств на обеспечение людей с ограниченными возможностями здоровья жильем «Единая Россия» отстояла. Это более 10 тыс. людей с ОВЗ, которым в течение трех лет будет предоставлено жилье», — рассказала она.

Парламентарий также отметила положительный опыт Татарстана в части поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и развития передовых технологий по их социальной адаптации. Их сейчас перенимают в других регионах. Это ранняя помощь, развитие службы сиделок и многие другие разработки и программы, которые облегчают жизнь людям с ограниченными возможностями.