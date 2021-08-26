Ларионов: У «Нефтехимика» молодая команда, и в сезоне нас ждут серьезные испытания

У «Нефтехимика» нет шапкозакидательских настроений на предстоящий сезон. Хоккеисты и руководство понимают, что в КХЛ их ждут серьезные испытания, однако в настоящее время клуб находится на правильном пути, отметил на пресс-конференции нижнекамской команды директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов.

Он подчеркнул, что финансирование клуба остается на уровне прошлого года, у руководства есть четкое понимание того, как работать в условиях ограниченного бюджета.

«Этим летом нам удалось сдвинуть с места вопрос строительства льдоплавильной установки, в которой наша арена очень нуждалась. В ближайшее время она будет сдана в эксплуатацию», — подчеркнул Ларионов.

По словам директора «Нефтехимика», перед стартом сезона клуб разработал новую билетную программу, улучшил сервисы для болельщиков и шоу-программу на матчах первой команды. Он считает, что подготовка команды к сезону идет строго по плану.

«У нас молодая команда, средний возраст — 23 года. В девяти матчах предсезонки мы одержали пять побед. Пока все идет по намеченному плану. У нас нет шапкозакидательских настроений, прекрасно понимаем, что в чемпионате нас ждут серьезные испытания. Но мы к ним готовы», — подчеркнул Ларионов.

Главный тренер нижнекамской команды Олег Леонтьев оценил работу клуба на трансферном рынке. По его словам, «Нефтехимик» изучил множество вариантов, однако договориться удалось не со всеми кандидатами.

«Те, кого мы подписали, — очень качественные игроки, настоящие бойцы на льду, дружелюбные и позитивные ребята в быту, — отметил специалист. — Они соответствуют всем нашим требованиям, я верю в них».

Леонтьев добавил, что на Мемориале Ромазана команда показала тот хоккей, который тренеры хотят видеть в матчах чемпионата. Он похвалил членов команды за достойную игру.

«Тогда ребята были под нагрузками, как и наши соперники, — заявил он, комментируя первые поражения в турнире. — В Магнитогорске мы заняли второе место, показав достойный хоккей. Плюс провели два матча с „Куньлунь Ред Стар“ — счет (5:2 и 7:1) не отражает возможностей команды соперника, в чемпионате будет совсем другая игра».

В заключение он напомнил, что 29 августа «Нефтехимик» проведет встречу с «Ак Барсом», а новый сезон КХЛ начнет 2 сентября против китайского «Куньлуня».