Ларионов тянет сына в СКА, «Трактор» скудеет, а «Локо» живет прошлым. Трансферный гид КХЛ

Интересные дела проворачивает в последнее время «Авангард», которые перехватывает лидеров других топов, оставаясь в рамках потолка зарплат. В это время «Трактор» без грусти расстается с игроками, а «Сибирь» продолжает укреплять состав, перехватывая статус топов у «Салавата». Подробнее - в обзоре недели в КХЛ от «ТИ-Спорт».





Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Ларионов снова тянет сына в свою команду. Ждать конфликтов и расторжений с игроками?

Самая любопытная "бомбочка" взорвалась вчера под вечер. Один из инсайдеров СЭ сообщил о том, чего все и так давно ждали, но надеялись, что не произойдет. Игорь Ларионов-младший все-таки окажется в СКА после того, как питерцев возглавил его отец.

Любопытно, как новый наставник СКА подготавливал почву под это ценнейшее приобретение сразу же после своего назначения в петербургскую команду. На пресс-коференции он заявил, что в хоккее не рассматривает сына как родственника, а как свободного хоккеиста и умного центрфорварда.

«Вопрос, который беспокоит многих. Я скажу честно: во-первых, сын получил статус неограниченно-свободного агента. Если говорить о том, сын это или игрок, то, конечно, я предпочитаю больше как игрока, потому что игрок — это человек, который готов помочь команде. В принципе, сегодня у нас нехватка умных центральных нападающих. Поэтому этот вопрос находится открытым», – сказал Ларионов-старший.

Как-то очень уж интересно выходит все у Игоря Ларионова. Один очень умный и талантливый центральный нападающий в КХЛ всегда оказывается именно в той команде, где работает главным тренером наставник с такой же фамилией. Опустим, что больше ни в каких других командах КХЛ в услугах этого центрального нападающего особо не нуждаются.

Конечно же, это просто совпадение. Просто хоккеист очень уж талантливый, а Игорь Николаевич ну никак не может упустить ценный кадр для своей команды. В любом случае, хоккеистам с центральным нападающим лучше выстраивать крайне дружелюбные отношения и ни в коем случае не конфликтовать. Если они еще хотят выступать в петербургской команде.

Уилсон в «Сибири»: едет на понижение или повышение?

Покинувший ранее «Салават Юлаев» Скотт Уилсон подпишет двухлетний контракт с новосибирской «Сибирью». Открытие плей-офф в составе Уфы, сумевший переломить серию со «Спартаком» во втором раунде плей-офф, вопреки ожиданиям, едет не в признанный топ-клуб, а в среднюю команду, которая и в плей-офф то за последние годы не всегда попадала. Но это только на первый взгляд.

Если оглянуться на последние события – как на трансферном рынке, так и в финансовых вопросах – становится очевидно, что «Салават» и «Сибирь» буквально поменялись местами. Уфа активно раскидывается своими вчерашними иностранными лидерами, отпускает Михаила Науменкова и берет дешевых легионеров из «Адмирала». В это время сибиряки наоборот – укрепляются за счет опытных технарей Владимира Ткачева и Никиты Сошникова, и усиливают легион иностранцев. Скотт Уилсон стал одним из таких усилений. За прошлый сезон канадец набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах регулярного чемпионата. В 19 встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 16 (7+9) очков.

Судя по всему, «Сибирь» в следующем сезоне рассчитывает на нечто большее, чем борьба за плей-офф. Клуб из Башкортостана же значительно поумерил свои аппетиты и вынужден выходить из борьбы за сильных, но дорогостоящих иностранцев. Со Скоттом «Салават Юлаев» не сумел договориться по сумме контракта, в Новосибирске же необходимые средства нашли и уже собрали отличную ударную тройку.

Фото: hcsalavat.ru

Кажется, мы в режиме реального времени наблюдаем окончание одной экс топ-команды, и появление новой серьезной силы на Востоке КХЛ. И еще большой вопрос, пошел ли Уилсон на понижение после «Салавата Юлаева», согласившись на переезд в Новосибирск. Пока что всё выглядит наоборот.

Артем Блажиевский в «Авангарде». Рашевский следующий

Переход Артёма Блажиевского из «Трактора» в «Авангард» вызывает очень неоднозначные впечатления. Защитник классно раскрылся в «Тракторе» к плей-офф, провел феноменальный Кубок Гагарина и помог дойти до финала турнира. Теперь ему оставалось только задержаться еще на год, подкрепить команду с Бенуа Гру во главе и дожимать трофей в следующем сезоне. Но Артем решил иначе, а «Трактор» ему в этом не слишком мешал.

Причина снова прозаична: финансы. По информации из Челябинска, защитник (а точнее его агент) после удачного сезона запросил у Алексея Волкова значительное повышение контракта, на что в Челябинске не пошли.

Но вот в чем самая большая странность истории. Зарплата защитника третьего звена и без того составляла довольно приличные 50 миллионов рублей за сезон. Вряд ли в КХЛ есть много защитников не из топ-4, которые получали подобные суммы.

Однако, по информации Мetaratings, хоккеист будет получать… 45 миллионов рублей за сезон в Омске. Если информация достоверна, то у ситуации есть два объяснения: либо Блажиевский уехал в Омск из чувства обиды непонятого художника и гордости по принципу «на зло маме отморожу уши», либо у чемодана есть второе дно и официальная зарплата – это еще не всё, что нужно знать. Ответ мы не узнаем.

С другой стороны, а может ситуация схожа с теми, что происходили в СКА последние несколько лет. Там тоже игроков просили потесниться в зарплате (официальной) ради того, чтобы клуб мог подписать еще несколько лидеров и уместиться в потолок зарплат. Впрочем, ничем хорошим это не обернулось ни для самих хоккеистов, ни для петербургской команды.

Фото: hctraktor.org

На этой фоне появилась информация, что «Авангард» нашел аргументы для «Динамо» и по поводу кандидатуры Дмитрия Рашевского. Вот уже третью неделю продолжается сериал о трансфере нападающего. «Динамо» никак не решится на расставание с лидером, но и отдавать игрока в руки своего «бывшего» Алексея Сопина желанием не горят, активно предлагая его в «Металлург». Судя по всему, в богатом «Авангарде» умеют находить весомые доводы.

«Спартак» тоже усиливается за счет вчерашних «трактористов»

Тем не менее, странную позицию на рынке занимает и сам «Трактор», который после удачного сезона решил не сохранять всех героев, точечно усилив состав. А просто массово распуская своих игроков. Причем игравших не последние роли в завоевании «серебра».

Удерживать Никиту Коростелёва здесь не стали и нового контракта не предложили. Ситуация двояка: после своего перехода из «Северстали» форвард классно влился в челябинскую команду. В какой-то момент им даже заинтересовался целый ряд топ-команд КХЛ. В списке претендентов значились «Локомотив» и ЦСКА.

Однако в плей-офф Никита резко сдал и активный спрос быстро сошел на нет. Ни «Трактор», ни прежние интересанты забирать хоккеиста не захотели. Стороне игрока пришлось серьезно умерить свои финансовые аппетиты, снизив запросы в полтора раза.

По некоторым данным, «Спартак» предложил Коростелёву 40 миллионов рублей в год по двухлетнему контракту, ещё 15 миллионов он получит в качестве бонусов за результативность. «Красно-белые» серьезно рискуют, забрав актив, который себя дискредитировал. В этой команде платят зарплаты выше 30 миллионов только «избранным», а значит под Коростелева выделялись дополнительные средства.

По идее он неплохо подходит под атакующую модель игры Алексея Жамнова. Другой вопрос, насколько он кубковый и готов ли помогать «Спартаку» продираться дальше злополучного второго раунда Кубка Гагарина?

Радулов решил остаться там, где поверили. Но что он покажет без Никитина?

Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

Ярославский «Локомотив» в отличие от своих соперников по финалу Кубка Гагарина работает над сохранением всех своих лидеров, сумевших завоевать медали.

Ярославцы разом объявили о переподписании новых контрактов с капитаном Александром Радуловым на один год, Алексеем Береглазовым (2 года) и Никитой Черепановым (2 сезона). Эти игроки сыграли важные роли в итоговом триумфе «железнодорожников».

Другой вопрос, насколько эффективным будет тот же Радулов в «Локомотиве» без тренера Игоря Никитина. Очевидно, что «Тасманскому дьяволу» нужен особый подход, что показал опыт в «Ак Барсе». Никитин в «Локо» хорошо знал, как обуздать излишнюю эмоциональность возрастного нападающего и где его использовать.

На сегодняшний момент выглядит так, будто в Ярославле пытаются ухватиться за прошлое, которого уже не будет. Команда выиграла трофей, после чего из нее ушел главный кудесник этой победы – Игорь Никитин. Самое время начать с чистого листа с новым наставником и новыми лицами. А продление вчерашних лидеров без того, кто этими лидерами управлял – выглядит как полумера, которая вряд ли сработает.