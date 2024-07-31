Ларионов теперь и сам «покупает» опыт. Зачем Нижнему Новгороду угасшие звезды «Ак Барса»?

Игорь Ларионов

Фото: © ХК «Торпедо», hctorpedo.ru

А как же прогрессивная политика Игоря Ларионова «зарабатывания опыта»?

С приобретением Дмитрия Кагарлицкого и Вячеслава Войнова можно окончательно распрощаться с мифом о команде-утопии, построенной Игорем Ларионовым исключительно из юных и талантливых ребят, которые берут своей наглостью и честолюбием. С приобретением экс-казанской троицы: Войнов, Свечников, Кагарлицкий – средний возраст «Торпедо» заметно подрос. На троих игрокам 95 лет.

В этой связи не без ехидной иронии вспоминается спич Игоря Ларионова, произнесенный на эмоциях после домашней победы над «Ак Барсом» (2:1) в сентябре прошлого года.

«Ак Барс» — опытная команда, которая знает, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матчи. А опыт можно купить, как делают они, или заработать, как делаем мы. Мы получаем этот опыт», – не без пафоса рассуждал наставник «Торпедо».

После приглашения в «Торпедо» возрастных и опытных экс-хоккеистов «Ак Барса» хочется задать Игоря Ларионову вопрос: а как же ваша же политика «получения опыта, а не его покупки»?

Агрессивнее стали действовать нижегородцы и в плане финансов. Да, зарплаты у Войнова и Свечникова будут вдвое ниже тех, что они получали в «Ак Барсе» (по одной из версий, часть будет продолжать платить казанский клуб). Однако это все еще вполне приличные 40 и 30 миллионов соответственно. Разговоры о появлении в Нижнем больших денег после окончания строительства новой арены на «Стрелке» уходят на второй план – тратить неплохие суммы там готовы уже сегодня.

Вячеслав Войнов Фото: © ak-bars.ru

Судя по всему, чем больше веса получает Ларионов в «Торпедо», тем больше свободы действий имеет «Профессор» и позволяет себе отходить от части «предвыборных обещаний». В Нижнем Новгороде поговаривают, что бывший генеральный менеджер Максим Гафуров стал жертвой именно раздувающегося авторитета Ларионова. Специалист якобы подминает под себя все больше сфер влияния, и трансферная политика клуба далеко не последняя из них.

Теперь «Торпедо» уже далеко не тот «детский сад», который влюбил в себя всю хоккейную Россию два сезона назад. Это уже амбициозная команда с целой группой ветеранов. Другой вопрос, насколько качественный этот подбор.

Войнов и Кагарлицкий – уже не помощники, или?..

Сегодня, после крайне неудачного сезона как для Вячеслава Войнова, так и для Дмитрия Кагарлицкого, проще всего утверждать, что это «списанный материал», который ничем бы больше «Ак Барсу» не помог. Да и в «Торпедо» качественного скачка в уровне мастерства не обеспечит.

Кагарлицкий в прошлом регулярном чемпионате набрал 25 (15+10) очков в 64 матчах за «Ак Барс». В плей-офф форварда стали отодвигать от состава, но в трех играх, которые ему доверили, очков не набрал.

Дмитрий Кагарлицкий Фото: © ak-bars.ru

Войнов не только серьезно просел в оборонительных качествах, но и забыл, как забивать. В 40 играх регулярного чемпионата Войнов набрал 14 (1+13) очков. В розыгрыше плей-офф отметился только отрицательным показателем полезности «-2». Защитника не единожды «накручивали» у ворот «Ак Барса» и легко убегали на скоростях более юркие молодые нападающие. Разительная просадка в уровне у Вячеслава была заметна уже с начала прошлого сезона.

На первый взгляд, эти приобретения для «Торпедо» не выглядят сверхудачными, а вот для «Ак Барса» избавиться от сдавших хоккеистов с «тяжелыми» контрактами – удачный профит. Однако подобные трансферы имеют интересное свойство: игроки, с которыми расстались не без эмоциональной подоплеки, в итоге доставляют огромные проблемы бывшей команде.

Николай Коваленко Фото: © ak-bars.ru

Два года назад «Торпедо» пошло по этому пути впервые – выкупило у «Ак Барса» разочаровавшего Казань Николая Коваленко. Олег Знарок поставил на нем крест, так что месяц форварду искали новую команду. Казанцы отдали Коваленко «Торпедо» за 25 миллионов рублей — почти в два раза меньше, чем заплатили при покупке. А в итоге именно Коваленко пил и продолжает пить больше всего крови у «Ак Барса» при очных встречах.

Кагарлицкий и Войнов ушли из «Ак Барса» с нескрываемым чувством обиды. Первый рассказывал в YouTube-шоу «Это хоккей, брат», что просто перестали отвечать на звонки, когда тот попытался договориться. Хоккеист явно был готов пойти на уступки по финансам, лишь бы остаться в полюбившейся Казани. Войнов, в свою очередь, с обидой отмечал, что с ним никто напрямую не говорит, а расстались всего за два дня до начала сборов команд. Мол, клубы нужно ограничивать в таких действиях.

Очевидно, что оба хоккеиста явно будут делать всё, чтобы доказать «Ак Барсу», что это ошибка казанского менеджмента. В свои 34 года Войнов и Кагарлицкий при двойной отдаче и сверхмотивации еще могут выжать из себя год на хорошем уровне и доставить неприятности «Ак Барсу».

Зинэтула Билялетдинов Фото: © ak-bars.ru

Карьера Свечникова продолжает идти по наклонной

Возвращаясь из-за океана прошлым летом, Евгений Свечников приходил в КХЛ с позиции игрока сильного – звездного игрока, делающего уступку «Ак Барсу». Хоккеист из НХЛ, решивший помочь своей команде. Нынешним же летом он уезжает в Нижний Новгород в статусе хоккеиста со слишком завышенной зарплатой для его нынешних способностей. Разочарование в Казани в собственном воспитаннике пришло довольно быстро.

Уже на казанском предсезонном турнире Зинэтула Билялетдинов в беседе с прессой признавался, что пока сам не знает, что делать с хоккеистом. «Посмотрим, как его использовать», – самый частый его ответ на летних турнирах.

Очевидно, что карьера Евгения Свечникова в НХЛ окончательно подошла к своему логическому завершению. Прошлым летом форвард возвращался в Россию, чтобы перезагрузить карьеру – набрать хорошую статистику в лиге попроще и вновь обратить на себя внимание генеральных менеджеров команд Национальной хоккейной лиги. Минувший сезон, однако, показал, что хоккеист не готов стабильно держать неплохой уровень даже на уровне Континентальной лиги.

Евгений Свечников Фото: © ak-bars.ru

С первых дней пребывания в «Ак Барсе» он стал кивать на разницу в размерах площадок за океаном и в КХЛ (хотя большинство клубов давно перешли за североамериканские размеры своих площадок). И сразу же стал «стелить соломку», заявляя, что адаптация к другим площадкам займет время. Но время шло, а адаптация затягивалась. Высокой результативности, которой от него ждали, казанский воспитанник так и не показал. Достаточно упомянуть, что свой час славы Евгений получил в матче с главным аутсайдером лиги, подмосковным «Витязем», в матче с которым оформил хет-трик. А уже в следующих играх срывался на эмоции в матче с «Металлургом» и подводил команду ненужными удалениями.

В остальном же исполнял роль рядового форварда третьего звена без серьезных амбиций. В 31 матче регулярного чемпионата прошлого сезона форвард набрал 13 (8+5) очков. Еще одну шайбу он забросил в плей-офф.

Прямо сейчас сложно представить, чем именно Свечников может серьезно усилить состав «Торпедо». В предыдущие сезоны нижегородцы делали ставку на высочайшие скорости носящихся по льду молодых, амбициозных и голодных хоккеистов. Евгению Свечникову сейчас 27 лет – на роль харизматичного и красноречивого «дядьки», который бы внушал трепет у молодежи он явно не годится. Большими скоростями тоже не обладает, чтобы добавить в этом компоненте скоростной команде.

В молодости Свечников обладал неплохой техникой и катанием. Однако с возрастом эти качества значительно притупились. Можно списывать неудачный прошлый сезон на топорную тактику Билялетдинова, но его карьера в НХЛ наглядно показывала, что таланта старшему из братьев Свечниковых не хватает.

Что покажет Евгений в Нижнем Новгороде – большая интрига. Способен ли еще форвард выдавать свою лучшую игру без мотивации играть в отечественной лиге? Сезон покажет.

Фотоколлаж на анонсе: © hctorpedo.ru, © ak-bars.ru