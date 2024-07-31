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Ларионов теперь и сам «покупает» опыт. Зачем Нижнему Новгороду угасшие звезды «Ак Барса»?
Вслед за Дмитрием Кагарлицким на этой неделе в соседний волжский город из Казани отправились Вячеслав Войнов и Евгений Свечников. Сбор старой гвардии «Ак Барса» в нижегородском «Торпедо» вызывает вопрос. Куда делась политика Ларионова по «заработку опыта, а не его покупки»? Подробнее – в материале «ТИ-Спорт».
А как же прогрессивная политика Игоря Ларионова «зарабатывания опыта»?
С приобретением Дмитрия Кагарлицкого и Вячеслава Войнова можно окончательно распрощаться с мифом о команде-утопии, построенной Игорем Ларионовым исключительно из юных и талантливых ребят, которые берут своей наглостью и честолюбием. С приобретением экс-казанской троицы: Войнов, Свечников, Кагарлицкий – средний возраст «Торпедо» заметно подрос. На троих игрокам 95 лет.
В этой связи не без ехидной иронии вспоминается спич Игоря Ларионова, произнесенный на эмоциях после домашней победы над «Ак Барсом» (2:1) в сентябре прошлого года.
«Ак Барс» — опытная команда, которая знает, как в любой ситуации выходить из положения, выигрывать матчи. А опыт можно купить, как делают они, или заработать, как делаем мы. Мы получаем этот опыт», – не без пафоса рассуждал наставник «Торпедо».
После приглашения в «Торпедо» возрастных и опытных экс-хоккеистов «Ак Барса» хочется задать Игоря Ларионову вопрос: а как же ваша же политика «получения опыта, а не его покупки»?
Агрессивнее стали действовать нижегородцы и в плане финансов. Да, зарплаты у Войнова и Свечникова будут вдвое ниже тех, что они получали в «Ак Барсе» (по одной из версий, часть будет продолжать платить казанский клуб). Однако это все еще вполне приличные 40 и 30 миллионов соответственно. Разговоры о появлении в Нижнем больших денег после окончания строительства новой арены на «Стрелке» уходят на второй план – тратить неплохие суммы там готовы уже сегодня.
Судя по всему, чем больше веса получает Ларионов в «Торпедо», тем больше свободы действий имеет «Профессор» и позволяет себе отходить от части «предвыборных обещаний». В Нижнем Новгороде поговаривают, что бывший генеральный менеджер Максим Гафуров стал жертвой именно раздувающегося авторитета Ларионова. Специалист якобы подминает под себя все больше сфер влияния, и трансферная политика клуба далеко не последняя из них.
Теперь «Торпедо» уже далеко не тот «детский сад», который влюбил в себя всю хоккейную Россию два сезона назад. Это уже амбициозная команда с целой группой ветеранов. Другой вопрос, насколько качественный этот подбор.
Войнов и Кагарлицкий – уже не помощники, или?..
Сегодня, после крайне неудачного сезона как для Вячеслава Войнова, так и для Дмитрия Кагарлицкого, проще всего утверждать, что это «списанный материал», который ничем бы больше «Ак Барсу» не помог. Да и в «Торпедо» качественного скачка в уровне мастерства не обеспечит.
Кагарлицкий в прошлом регулярном чемпионате набрал 25 (15+10) очков в 64 матчах за «Ак Барс». В плей-офф форварда стали отодвигать от состава, но в трех играх, которые ему доверили, очков не набрал.
Войнов не только серьезно просел в оборонительных качествах, но и забыл, как забивать. В 40 играх регулярного чемпионата Войнов набрал 14 (1+13) очков. В розыгрыше плей-офф отметился только отрицательным показателем полезности «-2». Защитника не единожды «накручивали» у ворот «Ак Барса» и легко убегали на скоростях более юркие молодые нападающие. Разительная просадка в уровне у Вячеслава была заметна уже с начала прошлого сезона.
На первый взгляд, эти приобретения для «Торпедо» не выглядят сверхудачными, а вот для «Ак Барса» избавиться от сдавших хоккеистов с «тяжелыми» контрактами – удачный профит. Однако подобные трансферы имеют интересное свойство: игроки, с которыми расстались не без эмоциональной подоплеки, в итоге доставляют огромные проблемы бывшей команде.
Два года назад «Торпедо» пошло по этому пути впервые – выкупило у «Ак Барса» разочаровавшего Казань Николая Коваленко. Олег Знарок поставил на нем крест, так что месяц форварду искали новую команду. Казанцы отдали Коваленко «Торпедо» за 25 миллионов рублей — почти в два раза меньше, чем заплатили при покупке. А в итоге именно Коваленко пил и продолжает пить больше всего крови у «Ак Барса» при очных встречах.
Кагарлицкий и Войнов ушли из «Ак Барса» с нескрываемым чувством обиды. Первый рассказывал в YouTube-шоу «Это хоккей, брат», что просто перестали отвечать на звонки, когда тот попытался договориться. Хоккеист явно был готов пойти на уступки по финансам, лишь бы остаться в полюбившейся Казани. Войнов, в свою очередь, с обидой отмечал, что с ним никто напрямую не говорит, а расстались всего за два дня до начала сборов команд. Мол, клубы нужно ограничивать в таких действиях.
Очевидно, что оба хоккеиста явно будут делать всё, чтобы доказать «Ак Барсу», что это ошибка казанского менеджмента. В свои 34 года Войнов и Кагарлицкий при двойной отдаче и сверхмотивации еще могут выжать из себя год на хорошем уровне и доставить неприятности «Ак Барсу».
Карьера Свечникова продолжает идти по наклонной
Возвращаясь из-за океана прошлым летом, Евгений Свечников приходил в КХЛ с позиции игрока сильного – звездного игрока, делающего уступку «Ак Барсу». Хоккеист из НХЛ, решивший помочь своей команде. Нынешним же летом он уезжает в Нижний Новгород в статусе хоккеиста со слишком завышенной зарплатой для его нынешних способностей. Разочарование в Казани в собственном воспитаннике пришло довольно быстро.
Уже на казанском предсезонном турнире Зинэтула Билялетдинов в беседе с прессой признавался, что пока сам не знает, что делать с хоккеистом. «Посмотрим, как его использовать», – самый частый его ответ на летних турнирах.
Очевидно, что карьера Евгения Свечникова в НХЛ окончательно подошла к своему логическому завершению. Прошлым летом форвард возвращался в Россию, чтобы перезагрузить карьеру – набрать хорошую статистику в лиге попроще и вновь обратить на себя внимание генеральных менеджеров команд Национальной хоккейной лиги. Минувший сезон, однако, показал, что хоккеист не готов стабильно держать неплохой уровень даже на уровне Континентальной лиги.
С первых дней пребывания в «Ак Барсе» он стал кивать на разницу в размерах площадок за океаном и в КХЛ (хотя большинство клубов давно перешли за североамериканские размеры своих площадок). И сразу же стал «стелить соломку», заявляя, что адаптация к другим площадкам займет время. Но время шло, а адаптация затягивалась. Высокой результативности, которой от него ждали, казанский воспитанник так и не показал. Достаточно упомянуть, что свой час славы Евгений получил в матче с главным аутсайдером лиги, подмосковным «Витязем», в матче с которым оформил хет-трик. А уже в следующих играх срывался на эмоции в матче с «Металлургом» и подводил команду ненужными удалениями.
В остальном же исполнял роль рядового форварда третьего звена без серьезных амбиций. В 31 матче регулярного чемпионата прошлого сезона форвард набрал 13 (8+5) очков. Еще одну шайбу он забросил в плей-офф.
Прямо сейчас сложно представить, чем именно Свечников может серьезно усилить состав «Торпедо». В предыдущие сезоны нижегородцы делали ставку на высочайшие скорости носящихся по льду молодых, амбициозных и голодных хоккеистов. Евгению Свечникову сейчас 27 лет – на роль харизматичного и красноречивого «дядьки», который бы внушал трепет у молодежи он явно не годится. Большими скоростями тоже не обладает, чтобы добавить в этом компоненте скоростной команде.
В молодости Свечников обладал неплохой техникой и катанием. Однако с возрастом эти качества значительно притупились. Можно списывать неудачный прошлый сезон на топорную тактику Билялетдинова, но его карьера в НХЛ наглядно показывала, что таланта старшему из братьев Свечниковых не хватает.
Что покажет Евгений в Нижнем Новгороде – большая интрига. Способен ли еще форвард выдавать свою лучшую игру без мотивации играть в отечественной лиге? Сезон покажет.
Фотоколлаж на анонсе: © hctorpedo.ru, © ak-bars.ru
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