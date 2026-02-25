Ларионов рассказал о причинах поездки на финальный матч турнира по хоккею на ОИ-26

Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Игорь Ларионов пояснил, почему пропустил матч КХЛ с участием своей команды против ЦСКА, а также о цели своей поездки в Италию на финальный матч между Канадой и США в рамках Олимпиады-2026.

Наставник СКА рассказал, что в рамках своего визита в Милан, провел несколько конструктивных встреч с представителями международных организаций. Он заявил, что в ходе обсуждения удалось достигнуть предварительных договоренностей. Со слов 65-летнего специалиста, в ближайшие два-три месяца мир услышит официальные заявления по итогам достигнутых соглашений. Ларионов также отметил, что несмотря ни на что, все хоккейное мировое сообщество остается частью большой семьи.

«За эти три дня была заложена определённая основа. Большие дела всегда начинаются с маленького первого шага. Мне хочется рассказать больше, но по соглашению мы не должны бежать впереди паровоза. Мы говорим на одном языке с представителями международного хоккея, и там есть полное взаимопонимание. С моей стороны дипломатия заканчивается, дальше – разговор уже людей более высокого уровня. Надеюсь, через несколько месяцев вы узнаете больше о том, что происходило в Милане. Приходится учиться формулировать мысли аккуратно – как Сергей Викторович Лавров, – чтобы донести суть и при этом оставить пространство для дальнейших шагов», – приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Накануне СКА оформил себе путевку в плей-офф КХЛ. По итогам 58 матчей петербуржцы идут на шестом месте на «Западе» с 69 очками.