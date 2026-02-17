Ларионов — о приглашении Тамбиева в СКА: «В моём возрасте волков не боятся»

Фото: ska.ru

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал недавнее пополнение в своем тренерском штабе. После уверенной победы над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:0) специалист объяснил, почему лично пригласил в команду Леонида Тамбиева, экс-наставника «Адмирала».

«У нас неплохой микст хоккея с Тамбиевым: креатив вперемешку с консервативным подходом, который он проповедовал в «Адмирале», — приводит слова Ларионова официальный сайт КХЛ. — Я сам пригласил в команду Леонида, позвонил ему, он сразу согласился. Рады, что он с нами».

Отвечая на вопрос, не опасается ли он возможной конкуренции или даже замены, легендарный хоккеист ответил с характерной уверенностью: «А бояться, что меня могут им заменить, — в моём возрасте волков не боятся».

Напомним, Тамбиев покинул пост главного тренера владивостокского «Адмирала» в конце прошлого года. Тем временем СКА одержал пятую победу подряд, прервав победную серию уфимцев, насчитывавшую шесть матчей.