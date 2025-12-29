Ларионов о назначении Разина в СКА: Что будет, то будет

Фото: ak-bars.ru

Наставник СКА Игорь Ларионов заявил, что не вникает в информацию, которая ходит в СМИ относительно возможного назначения в питерскую команду наставника «Металлурга» Андрея Разина.

«По большому счету я особо не вникаю в прессу и не могу попадать под эффект того, что говорят люди, которых я не знаю. Что говорят, что пишут… Все идет своим чередом в коллективе. Команда выигрывает, проигрывает, но мы это делаем все вместе. На дальнейшие домыслы и слухи я не влияю никаким образом, потому мы двигаемся вперед. Что будет, то будет», – передает слова Ларионова «Матч ТВ».

Ранее Андрей Разин прокомментировал данный слух, заявив, что обсуждать слухи и раскрывать все нюансы не имеет смысла, а также подтвердил, что к нему есть интерес как к специалисту со стороны других клубов КХЛ. Накануне стало известно, что «Металлург» и 52-летний специалист продлили контракт до конца сезона 2027/28.

СКА в минувшее воскресенье уступил в гостях «Сочи» (4:8). После 38 игр петербуржцы идут на 7-м месте с 45 очками.