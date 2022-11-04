«Дружба народов это не просто фестивали»: в Казани прошел Большой этнографический диктант

В День народного единства в Казани стартовал Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция проходит на 12 площадках по всему городу, а также в онлайн-формате.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это очень ценно — в День народного единства собраться сегодня и написать диктант. Нам очень важно, чтобы молодое поколение знало историю, обычаи и традиции, знало, чем живут наши народы. Для нас очень важно благополучие каждой нации. Если каждый народ будет чувствовать себя комфортно по всем вопросам языка, культуры и традиции, только через взаимоуважение культур будет соблюдаться народное единство. Как раз-таки диктант предусматривает этот призыв», – подчеркнул депутат Госдумы РФ от РТ Ильдар Гильмутдинов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Основной площадкой проведения диктанта стал выставочный центр «Казань Экспо», в нем приняли участие 600 татарстанцев — представители муниципальных образований республики, молодежной Ассамблеи народов Татарстана и другие желающие.

«День народного единства — это главный праздник России потому, что наша многонациональная страна всегда сшита из многих регионов, народов и национальностей. Мы патриоты своей Родины, мы едины в мыслях своих, мы видим своё будущее вместе — на этом стоит наше государство. С каждым годом общество понимает, что дружба народов это не просто фестивали и праздники, это наша ежедневная работа и от умения уважать ценности окружающих людей зависит мир и согласие», — рассказал директор Дома дружбы народов Татарстана Ирек Шарипов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участникам диктанта предстояло ответить на 30 вопросов, часть из которых была связана с историей и культурой России, а другая — народов Поволжья. На тест отводилось 45 минут, но большинство участников справились с заданиями намного раньше.

«В период пандемии этнографический диктант проводился в онлайн-формате, и это открыло новые возможности. В прошлом году в Большом этнографическом диктанте приняло участие 2 млн человек. Акция проводится не с целью проверки знаний населения, а в первую очередь для того, чтобы вызвать интерес у участников. Например, в прошлом году были вопросы „из чего сделаны лапти“ и „что такое Навруз“», — поделился председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, познакомиться с культурой народов многонациональной России, а также оценить свой уровень этнографической грамотности татарстанцы могут как в офлайн-, так и в онлайн-формате. А правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте акции 11 ноября, индивидуальные результаты каждого участника — в День Конституции России – 12 декабря.

Впервые диктант прошел в 2016 году, тогда участие в нем приняли 90 тыс. жителей России. В прошлом году к акции присоединились более 2,5 млн человек из всех регионов России и 95 стран мира. В Татарстане в диктанте приняли участие порядка 30 тыс. человек.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цель акции — привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов России, а также поднимает уровень грамотности.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Отметим, что организатором «Большого этнографического диктанта» является Федеральное агентство по делам национальностей, Министерство культуры РТ и ГБУ «Дом Дружбы народов Татарстана».