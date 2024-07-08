Лапша из папоротника и чуррос: что ждет гостей фестиваля «Вкусная Казань»

В Казани 13 и 14 июля состоится X юбилейный гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В этом году принять участие в мероприятии захотело рекордное число участников – 210, из которых отобрали всего 111. Это известные рестораны, кафе, фермеры, самозанятые граждане, изготовители сувенирной продукции и товаров народных художественных промыслов, а также интересные гастропроекты из других городов, рассказала на деловом понедельнике директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

«Напомню, что концепцией этого года стал семейный пикник. Перед центральной сценой фестиваля будут расположены пледы, мягкие пуфы, столы и лежаки. Здесь каждая семья сможет комфортно расположиться и насладиться атмосферой праздника», — уточнила она.

Впервые на фестивале будет представлена детская гастрономическая зона. Для юных посетителей подготовят различные аттракционы, гастрономические мастер-классы, интерактивные игры, химические опыты и многое другое. Вечером детей ждет мини-дискотека и семейный флешмоб около сцены.

В рамках фестиваля в этом году также пройдет конкурс для профессиональных кондитеров. Им предложат приготовить торт «Казань», но не по утвержденной технологии, а внести свою изюминку. Оценивать их будет профессиональное жюри, в их числе член правления Ассоциации рестораторов РТ Римма Гарипова, бренд-амбассадор московской компании «Вкус Жизни» Николай Веселов, консультант кондитерского производства, шоколатье Тимур Юсупов и другие.

Учащиеся из художественных школ смогут воплотить свои представления о «Вкусной Казани» на холсте. В жюри конкурса войдут председатель Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев, известный импрессионист Бато Дугаржапов и профессор живописи Анатолий Данилов. Участники не только смогут продемонстрировать свое творчество, но и получат ценные отзывы и советы от опытных мастеров.

Гостями фестиваля в этом году станут столичные шеф-повара Григорий Мосин и Глеб Левицкий, а также казанские шефы Александр Косов и Айдар Абдулин. Ассистировать им будут участники футбольной команды «Рубин» и звезды татарской эстрады Dj Radik и Айрат Сафин.

«В этом году мы постарались максимально разнообразить меню фестиваля. Посетители смогут попробовать курицу по-сычуаньски, лапшу из корня папоротника, чуросы, средиземноморских улиток, аргентинских креветок, корейский рамен, ферментированные лимонады и многое другое. При этом сохранили традиционные кухни, без которых не обходится ни один наш фестиваль: жаркое по-славянски, татарская выпечка, туркменский и узбекский плов, хачапури на углях и десятки других блюд», — добавила Саникова.

На фестивале организуют мастер-классы, серию бесплатных гастрономических лекций на самые разные темы, викторины. Представленные в Казани консульства проведут для гостей различные церемонии. Например, гости мероприятия смогут попробовать аутентичные блюда в традиционной киргизской юрте, принять участие в китайской чайной церемонии и насладиться татарским гостеприимством на чаепитии.

В завершении фестивальных дней казанцев и гостей города ждут киновечера. 13 июля состоится просмотр фильма «Бери и помни» режиссера Байбулата Батуллина, а также его обсуждение со сценаристами и актерами картины. 14 июля – показ фильма «Сумбуль» Рашида Маликова и Рамиля Фазлиева, перед которым можно будет пообщаться с директором фильма Иреком Хафизовым и актрисой Рамзией Закирзяновой.