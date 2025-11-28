Лапша для бойцов СВО: как волонтеры из села Конь организовали мини-производство в мечети
В селе Конь Пестречинского района на базе местной мечети развернута активная волонтерская работа. Более 50 жителей объединились, чтобы поддержать участников СВО: женщины готовят домашнюю лапшу и плетут маскировочные сети, мужчины изготавливают окопные свечи. График выстроен так, чтобы каждое направление работало бесперебойно и не пересекалось.
«Нам предоставили комнату для ифтаров, здесь очень удобно, светло и тепло, – рассказывает Гузелия Галимуллина, основательница волонтерского движения. – Люди никогда не отказываются помочь, приходят, невзирая ни на погоду, ни на выходные, ни на праздники. Те, кто не может быть здесь, поддерживают нас финансово или вещами. Я тронута тем, насколько односельчане неравнодушны».
Идея организовать помощь появилась около двух лет назад. Тогда Гузелия увидела в соцсетях видео двух женщин из Арска, которые побывали в зоне СВО и рассказали о потребностях военнослужащих.
Сначала она помогала своими силами, затем к инициативе подключилось все село. Сегодня команда не только собирает гуманитарную помощь, но и создала мини-производство.
Домашняя лапша – одно из ключевых направлений работы. Ингредиенты закупают на средства, которые добровольно жертвуют жители. К делу присоединилась и Василя Мифтахова.
«Хотим, чтобы ребята, которые служат на СВО, вернулись живыми и здоровыми. Это наша посильная помощь для них, – говорит она. – Сначала мы замешиваем тесто из 120–140 яиц, потом вручную нарезаем лапшу, сушим ее и только затем упаковываем».
В этот день волонтеры готовят около 20 килограммов лапши, фасуя ее в контейнеры по 500 грамм.
Параллельно мужская часть команды занимается окопными свечами. Производство развернуто прямо на территории мечети: парафин кипятят на улице в большой емкости, похожей на казан, а заливку делают в помещении по типу гаража.
В день получается изготовить от 250 до 300 свечей. Направление организовал Эмиль Рахматуллин.
«Сначала я попробовал сделать свечи у себя в гараже, а потом постепенно мы собрались с парнями из деревни, стали закупать банки, парафин, воск. Уже третий месяц мы стабильно готовим их вместе», – говорит он.
Стимулом для Эмиля стало то, что среди его друзей есть те, кто служит в зоне СВО. Половину свечей волонтеры передают штабам для дальнейшей отправки, вторую – отправляют непосредственно «своим» ребятам.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.