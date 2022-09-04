«Лапа дружбы»: Казанцы с начала года взяли из приюта 260 собак

Сегодня на бульваре по ул.Фучика в Казани проходит очередная благотворительная акция «Лапа дружбы», на которой горожане смогут выбрать для себя питомца. Подобные акции играют в жизни бездомных собак огромную роль – во многом благодаря подобным событиям с начала года казанцы взяли из приюта к себе домой 260 собак, сообщил «Татар-информу» директор «Зооцентра» Рустем Нуруллин.

«На первой акции мы смогли пристроить десять собак, еще двух собак, которых мы тоже показали горожанам на мероприятии, они забрали из приюта чуть позже. На второй акции пристроили одну собаку, еще двух забрали потом. Получается, что 15 животных нашли свой дом благодаря таким акциям», – рассказал Нуруллин.

Возможно, что сегодняшняя акция станет последней в этом сезоне – по словам руководителя «Зооцентра», это зависит от погоды.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Всего сегодня на акцию привезут 13 обитателей приюта. Среди них будут семимесячный Валет, пятимесячные Вишенка и Снежка, а также Динго, Мегги и Пират на месяц младше. Самым маленьким собачкам – Булочке, Лике, Черри и Малышу – по три месяца. Все они добрые, игривые и преданные питомцы, с которыми можно подружиться, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Акция проходит с 10.00, в 11.00 стартует образовательная часть – кинолог Регина Мухаметханова проведет лекцию о комфортной прогулке с питомцем. Кроме того, желающие могут принести корм, лекарства и другие необходимые вещи для приюта.