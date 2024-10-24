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Лаос изъявил желание войти в БРИКС
Лаос готов войти в объединение стран БРИКС. Об этом в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» заявил Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.
«В свете достижений БРИКС и его растущей важности на мировой арене Лаос хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС. Мы готовы повысить уровень своего взаимодействия с БРИКС по широкому кругу вопросов. Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена группы БРИКС», – сказал Сисулит.
Напомним, БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006 году. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло к России.
Саммит БРИКС в Казани – это 16-я по счету встреча участников объединения. Планируется обсуждение массы экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех членов организации.
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