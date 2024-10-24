Лаос изъявил желание войти в БРИКС

Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит

Фото: © Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Лаос готов войти в объединение стран БРИКС. Об этом в рамках совместного заседания глав делегаций – участников саммита в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» заявил Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит.

«В свете достижений БРИКС и его растущей важности на мировой арене Лаос хочет формально заявить о своем интересе стать членом БРИКС. Мы готовы повысить уровень своего взаимодействия с БРИКС по широкому кругу вопросов. Надеемся на вашу поддержку и принятие Лаоса в качестве будущего члена группы БРИКС», – сказал Сисулит.

Напомним, БРИКС – это объединение стран, основанное в 2006 году. Туда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Арабские Эмираты, Иран, Египет и Эфиопия. В 2024-м председательство в БРИКС перешло к России.

Саммит БРИКС в Казани – это 16-я по счету встреча участников объединения. Планируется обсуждение массы экономических вопросов, в которых сходятся интересы всех членов организации.