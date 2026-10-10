Лантратова: Россия сделает все возможное для помощи жителям Алешек

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Россия сделает все возможное для спасения мирных жителей Алешек в Херсонской области. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в своем канале в «Макс».

По словам омбудсмена, жители города по-прежнему отрезаны от поставок продовольствия, воды и медикаментов. Среди нуждающихся в помощи – пожилые люди, женщины и дети.

Лантратова сообщила, что по ситуации в Алешках российская сторона ведет переговоры с американской стороной и командой Мелании Трамп, которая выразила готовность подключиться к оказанию помощи городу. Сейчас обсуждается организация доставки гуманитарных грузов и эвакуация людей, нуждающихся в срочной помощи.

Основной причиной гуманитарного кризиса омбудсмен назвала блокаду со стороны ВСУ.

«Постоянно находящиеся над дорогами украинские дроны и дистанционно установленные мины на трассах и тропинках не позволяют доставить помощь», – отметила она.

Все, что попадает в город, люди приносят вручную или привозят на велосипедах, рискуя жизнью. Последняя волонтерская автоколонна с надписью «Люди», как сообщила Лантратова, была уничтожена ударами ВСУ.

«Прекращение атак и минирования украинской стороной маршрутов снабжения горожан дало бы возможность доставить необходимую помощь и эвакуировать тех, кто в ней срочно нуждается», – подчеркнула омбудсмен.

Она также заявила, что помощь будет оказываться всем жителям независимо от политических убеждений.

«Для нас высший приоритет – человек, и ценность каждой человеческой жизни безусловна», – написала Лантратова.