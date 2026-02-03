Лантратова предложила включить отпуск по уходу за ребенком в стаж для досрочной пенсии

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества и вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направила министру труда и социальной защиты России Антону Котякову письмо с предложением засчитывать отпуск по уходу за ребенком в специальный льготный стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии. Об этом сообщает «ТАСС».

Инициатива касается педагогов, медицинских работников и других социально значимых профессий.

Лантратова обратила внимание на то, что в правоприменительной практике часто смешиваются понятия трудового, страхового и специального стажа. По ее мнению, из-за этого женщины, работающие в социальной сфере и одновременно ухаживающие за детьми, сталкиваются с ограничениями при оформлении досрочной пенсии.

В настоящее время Трудовой кодекс учитывает период ухода за ребенком при предоставлении трудовых гарантий, однако при назначении досрочной пенсии такие периоды, как правило, не включаются в специальный стаж. Исключение делается лишь в случаях, когда отпуск по уходу за ребенком начался до 6 октября 1992 года.

Депутат считает необходимым законодательно закрепить обязательное включение таких отпусков в специальный стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию по старости. Речь идет о педагогах, медиках и других категориях работников, для которых предусмотрено досрочное пенсионное обеспечение. По ее мнению, эта норма должна действовать без ограничений по дате начала отпуска и без переходных условий.

Кроме того, Лантратова предложила увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до полутора лет. Она считает целесообразным установить их на уровне не ниже 2,7 индивидуального пенсионного коэффициента за первого ребенка, 5,4 – за второго и 8,1 – за третьего и последующих детей.

По мнению депутата, реализация этих предложений поможет устранить разрыв между трудовыми гарантиями и пенсионными правами, сократить число судебных споров и повысить доверие граждан к системе социальной защиты.