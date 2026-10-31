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СВО 31 октября 2026 11:20

Лантратова: Гуманитарная миссия по спасению жителей Алешек завершена

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Гуманитарная миссия в Алешках завершена, сообщила Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Алешки находятся на левом берегу Днепра, напротив Херсона. Из-за обстрелов со стороны Украины там сложилась непростая гуманитарная ситуация. Роль координатора миссии взяла на себя Первая леди США Мелания Трамп.

«Завершили нашу гуманитарную миссию в Алешках. Сейчас колонны разделяются по направлениям. Тем, кто решил выехать на Украину, обеспечена такая возможность. Жителей, которые остаются в России, разместим и окажем необходимую поддержку», – написала Лантратова в соцсетях.

Гуманитарная миссия проводилась совместно с Уполномоченным Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом. Жителям Алешек доставили необходимые вещи, а также организовали выезд. Кроме того, для дальнейшей помощи создана и поддерживается связь с теми, кто пожелал остаться в населенном пункте.

«За содействие и координацию благодарю Первую леди США Меланию Трамп. За время миссии мы услышали много непростых историй. Каждая заслуживает внимания и участия. Продолжаем работать», – сказала Лантратова.

#Уполномоченный по правам человека #гуманитарная помощь
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