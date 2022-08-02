Ландшафтный архитектор ботанического сада МГУ расскажет о развитии рек Темзы и Казанки

3 августа в Казани состоится лекция ландшафтного архитектора ботанического сада МГУ Артема Паршина. Специалист на примере Аптекарского огорода покажет, как внедрить современные экологические практики в природное пространство с 300-летней историей, а также проведет параллели между программами развития рек на примере Стратегии развития Темзы и Казанки. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Послушать лекцию можно будет в рамках седьмого занятия Городской лаборатории «Горожанин-ученый», которая пройдет 3 августа на сцене-подиуме между футбольными полями возле экстрим-парка «Урам».

После выступления стартует дискуссия о том, как водный менеджмент может оживить городскую среду. К диалогу со специалистом присоединятся куратор программ развития городской среды в Татарстане Наиля Зиннатуллина и заместитель главного архитектора Казани Дарья Толовенкова. Зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке.

«Место может измениться в зависимости от погоды. Следите за новостями в социальных сетях Стратегии. Напомним, все, кто примет участие в большинстве занятий Городской лаборатории, смогут презентовать концепцию собственного экологического проекта и получить диплом выпускника курса», — сообщили организаторы.

Начало запланировано на 19.00.